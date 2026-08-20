यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, मुजफ्फरपुर से चलने वाली सप्तक्रांति समेत 80 ट्रेनों में बढ़ेंगी सीटें

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग को कम करने के लिए पूर्व मध्य रेल ने 80 प्रमुख ट्रेनों में दो-दो अतिरिक्त कोच जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर संबंधित रेल मंडलों से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई है।

80 ट्रेनों में बढ़ेगी क्षमता मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक (सीपीटीएम) स्तर से तैयार प्रस्ताव के बाद सोनपुर, समस्तीपुर समेत संबंधित मंडलों से प्लेटफॉर्म, पिट लाइन की लंबाई और परिचालन क्षमता की जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

सप्तक्रांति समेत कई ट्रेनें शामिल प्रस्ताव में मुजफ्फरपुर से खुलने और गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इनमें 12557/12558 सप्तक्रांति एक्सप्रेस, 12565/12566 बिहार संपर्क क्रांति, 12561/12562 स्वतंत्रता सेनानी, 12553/12554 वैशाली एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर-यशवंतपुर, मुजफ्फरपुर-साबरमती, मुजफ्फरपुर-हावड़ा, मुजफ्फरपुर-हडपसर और बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस को भी प्रस्ताव में रखा गया है।

हर फेरे में सैकड़ों सीटें बढ़ेंगी एलएचबी रैक वाली ट्रेनों में दो अतिरिक्त कोच जुड़ने से प्रत्येक फेरे में सैकड़ों यात्रियों के लिए सीटें बढ़ जाएंगी। इससे खासकर त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

तकनीकी रिपोर्ट के बाद होगा फैसला रेल अधिकारियों के अनुसार संबंधित मंडलों की रिपोर्ट मिलने के बाद 24 कोच की क्षमता वाली ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थायी रूप से कोच बढ़ने से यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।