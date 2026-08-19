Bihar Monsoon Update : मुजफ्फरपुर से चंपारण तक बरसेंगे बादल, उत्तर बिहार में चार दिनों तक बारिश के आसार

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। बादलों की आवाजाही के बीच 18 अगस्त को चिलचिलाती धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। उमस और गर्मी के बीच अब मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।

19 से 22 अगस्त के बीच गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।

कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं कृषि मौसम विभाग के अनुसार 19 से 22 अगस्त के बीच उत्तर बिहार में एक-दो दिन कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। सीवान, सारण, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना है।

30 से 36 डिग्री तक रहेगा तापमान मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रह सकता है। सुबह के समय सापेक्ष आर्द्रता 85 से 90 प्रतिशत और दोपहर में 55 से 60 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

सामान्य से अधिक रहा दिन का तापमान मंगलवार को पूसा में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। सुबह सापेक्ष आर्द्रता 88 और दोपहर में 80 प्रतिशत रही। औसत हवा की गति 9.2 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। पिछले तीन दिनों में 15.2 मिलीमीटर बारिश हुई।