Muzaffarpur News : हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत आठ संगीन मामलों में शामिल शातिर भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार
मुजफ्फरपुर में एनआईए के एक मामले में वांछित शातिर अपराधी भैरव त्रिपाठी को विशेष टीम ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और मादक पदार्थ अधिनियम सहित आठ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
HighLights
एनआईए के वांछित शातिर भैरव त्रिपाठी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार।
उस पर हत्या, आर्म्स एक्ट समेत आठ मामले दर्ज।
बिहार एसटीएफ और एनआईए की संयुक्त टीम ने पकड़ा।
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । विशेष टीम ने एनआइए के एक मामले में वांटेड शातिर भैरव त्रिपाठी को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। उस पर एनआइए दिल्ली और बिहार के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मादक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
मूल रूप से भैरव ब्रह्मपुरा का रहने वाला है। एनआइए में 2024 में दर्ज मामले में उसकी तलाश चल रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वह ठिकाना बदल रहा था। इसी बीच गुप्त सूचना पर विशेष टीम ने छापेमारी कर उसे पकड़ा।
छापेमारी में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस और एनआइए पटना की टीम शामिल थी। बिहार पुलिस मुख्यालय से भैरव की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है।
पूछताछ में हथियार की तस्करी व आपराधिक घटनाओं में शामिल और कई बदमाशों के नाम सामने आए है। इस पर विशेष टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि शातिर भैरव उर्फ मास्टर के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है।
छोटे-छोटे आपराधिक गिरोहों को हथियार की आपूर्ति करता था। पुलिस का कहना है कि भैरव त्रिपाठी को पूर्व में भी हथियार की खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
2012 से वह आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके पूर्व का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। इसके लिए विभिन्न थानों से संपर्क किया गया है।
भैरव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस, एसटीएफ और एनआइए की टीम उसके आपराधिक नेटवर्क, हथियारों की आपूर्ति और अन्य मामलों में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर उससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई में जुटी है।
- एनआइए दिल्ली और बिहार के विभिन्न थानों में भैरव त्रिपाठी पर दर्ज है संगीन आपराधिक मामले
- बिहार एसटीएफ की विशेष टीम और एनआइए पटना की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया आरोपित
- दो वर्ष पूर्व एनआइए में दर्ज मामले में वांटेड था भैरव, गिरफ्तारी से बचने को लगातार बदल रहा था ठिकाना