Muzaffarpur News : हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत आठ संगीन मामलों में शामिल शातिर भैरव त्रिपाठी गिरफ्तार

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । विशेष टीम ने एनआइए के एक मामले में वांटेड शातिर भैरव त्रिपाठी को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। उस पर एनआइए दिल्ली और बिहार के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मादक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट समेत आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

मूल रूप से भैरव ब्रह्मपुरा का रहने वाला है। एनआइए में 2024 में दर्ज मामले में उसकी तलाश चल रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार वह ठिकाना बदल रहा था। इसी बीच गुप्त सूचना पर विशेष टीम ने छापेमारी कर उसे पकड़ा।

छापेमारी में बिहार एसटीएफ की विशेष टीम, मुजफ्फरपुर जिला पुलिस और एनआइए पटना की टीम शामिल थी। बिहार पुलिस मुख्यालय से भैरव की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। पूछताछ में हथियार की तस्करी व आपराधिक घटनाओं में शामिल और कई बदमाशों के नाम सामने आए है। इस पर विशेष टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि शातिर भैरव उर्फ मास्टर के नाम से जाना जाता है। लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है।