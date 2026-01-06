मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का होगा सीमांकन, अतिक्रमण हटाने की चुनौती

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। एनएचएआई की ओर से वर्ष 1960-65 में एनएच-28 (वर्तमान में एनएच-122) के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का सीमांकन किया जाएगा। एनएचएआई के परियोजना निदेशक आशुतोष कुमार सिन्हा ने डीएम को इससे अवगत कराया है।

उन्होंने सीमांकन कार्य करने के लिए अंचल अमीन की तैनाती करने का अनुरोध किया है, ताकि अधिग्रहित जमीन की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। उन्होंने मुशहरी, कुढ़नी और सकरा अंचल के 36 मौजा की सूची भेजी है। जहां पर पूर्व में भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उस समय टू लेन सड़क बनाई गई थी। शेष भूमि यथावत छोड़ दिया गया था।

वर्तमान में दोनों ओर 10-10 फीट गड्ढा है और इसमें पेड़ लगे हैं। कुछ जगहों पर अतिक्रमण की भी बड़ी समस्या है। रामदयालु, कच्ची पक्की, दिघरा, काजीइंडा, मारकन चौक, सिहो चौक, सुजावलपुर समेत अन्य जगहों पर अतिक्रमण कर स्थायी और अस्थायी निर्माण कर लिया गया है। निर्माण कार्य के दौरान अतिक्रमण खाली कराने में कड़ी मशक्कत करने पड़ेगा।

एनएचएआई के परियोजन निदेशक ने बताया कि वर्ष 1960-65 में कैडस्ट्रल सर्वे नक्शा के आधार पर अधिग्रहण किया गया था। इसमें कुल आरओडब्ल्यू (राइट आफ वे) 150 फीट या 45 मीटर है। इसके अलावा वर्ष 2014-15 में टोल संग्रह की व्यवस्था करने के लिए महंत मनियारी और बेगूसराय के गोविंदपुर में अधिग्रहण की प्रक्रिया की गई थी।

वर्तमान में मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन के लिए आरओडब्ल्यू पिलर लगाने के लिए सीमांकन की आवश्यकता है, इसलिए अंचल को सर्वेक्षण नक्शा के साथ उपस्थित होकर सीमांकन कार्य संपन्न कराने के लिए इनकी तैनाती करने का अनुरोध किया गया है। विदित हो कि करीब तीन हजार करोड़ रुपये से फोरलेन निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार कर लिया गया है। शीघ्र ही टेंडर जारी किया जाएगा। सीमांकन कर लगाया जाएगा पिलर: बताया गया कि आरओडब्ल्यू का मतलब अधिग्रहित की गई सरकारी भूमि से है। इसी का सीमांकन कर वहां पर एनएचएआई के द्वारा पिलर लगाया जाएगा, ताकि इससे यह सुनिश्चित हो सके कि यहां तक की भूमि सरकारी है।

अतरदह मौजा में बेच दी गई थी अधिग्रहित भूमि: पिछले दिनों एनएचएआई ने जब सर्वे शुरू किया तो पता लगा कि अधिग्रहित की गई भूमि न सिर्फ बेच दी गई बल्कि इसका दाखिल खारिज भी कर दिया गया। इसके बाद एनएचएआई की ओर से डीएम को इसकी जानकारी देते हुए जमाबंदी रद करने की प्रक्रिया शुरू की गई। सभी संबंधित केवालदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश दिया गया है।