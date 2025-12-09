Muzaffarpur News : नेशनल हाईवे पर साइन बोर्ड के साथ NHAI का रिफ्लेक्टिव लोगो लगेगा, इसके कई फायदे होंगे
मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नेशनल हाईवे पर एनएचएआइ रिफ्लेक्टिव लोगो लगाएगा। कोहरे में दृश्यता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है ...और पढ़ें
बाबुल दीप, मुजफ्फरपुर । सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नेशनल हाईवे पर लगे साइन को बेहतर बनाने व स्पष्ट चित्रण को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) का रिफ्लेक्टिव लोगो लगेगा।
एनएचएआइ की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डिजाइन और राशि, दोनों निर्धारित कर दिए गए हैं। इसी अनुसार सभी जिलों में बनवाकर जहां-जहां पोल पर साइन और चित्र लगाए गए हैं, उनकी जगह लगाए जाएंगे। वर्तमान में मोड़ पर जो साइन लगे हैं, वह मात्र एक निशान हैं।
घने कोहरे में नहीं दिखते हैं। इससे वाहन चालकों को मोड़ और रास्ते का पता नहीं लगता और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसे देखते हुए एनएचएआइ की ओर से यह निर्णय लिया गया है। रिफ्लेक्टिव लोगो वाहनों की लाइट में चककेंगे और संकेत स्पष्ट रूप से दिख सकेगा।
एनएचएआइ ने लोगो की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार इसका दर निर्धारित किया है। कम चौड़ाई वाले स्टीकर के लिए 30 और अधिक के लिए 55 रुपये निर्धारित किए गए हैं। एनएचएआइ के प्रभारी मुख्य प्रबंधक की ओर से पत्र भेजकर सभी जिलों को अवगत करा दिया गया है।
मोड़ पर वाहनों के टकराने की होती हैं अधिक घटनाएं
साइन और चित्र का कोहरे में पता नहीं लगने के कारण तीखे मोड़ और गोलंबर पर अधिक घटनाएं होती हैं। सड़क हादसों में कमी लाने के लिए चिह्नित किए गए ब्लैक स्पाट पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 40 जगहों पर स्पीड ब्रेकर बने हैं। इनमें कुछ जगहों पर साइन या लाइट नहीं लगे हैं।
इससे जब घना कोहरा होता तो स्पीड ब्रेकर का दूर से पता नहीं लगता है। कई बार वाहनों की टक्कर हो जाती है। इन जगहों पर रिफ्लेक्टिव लोगो, साइन और लाइट लगाए जाएंगे। जिले में एक साल में एनएच और एसएच समेत अन्य जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में 924 लोगों की मौत हुई है, जबकि 445 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें नेशनल हाईवे पर सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।