मुजफ्फरपुर समेत बिहार के सभी जिलों में बदलेगा खनन कार्यालय का ठिकाना

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के सभी जिलों में खनन कार्यालय भवन का नवनिर्माण किया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग ने नक्शा तैयार कर सभी समाहर्ताओं को उपलब करा दिया है।

नवनिर्माण को लेकर 115 फीट लंबी और 110 फीट चौड़ी भूमि की आवश्यकता होगी। बताया गया कि कुछ जिलों में खनन कार्यालय का संचालन दूसरे भवनों से किया जा रहा है। जबकि जहां सरकारी भवन से संचालन हो रहा है, उस भवन की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है।

इसे देखते हुए विभाग ने नवनिर्माण कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर सभी समाहर्ताओं से समाहरणालय के आसपास या पांच से सात किलोमीटर की दूरी के बीच जमीन चिह्नित कर उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि खनन कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन करना संभव हो सके।

खान एवं भूतत्व विभाग के अपर सचिव ने इसके आलोक में पत्र जारी किया है। मुजफ्फरपुर में भी जिस भवन से खनन कार्यालय का संचालन हो रहा है, वह छह दशक से अधिक पुराना है और पूरी तरह जर्जर हो चुका है।

इसका भी नवनिर्माण किया जाएगा। जिस भवन से इसका संचालन हो रहा है वह जिला प्रशासन का है। इसमें एक ओर डीआरडीए भवन का संचालन होता है। जबकि डीटीओ जाने वाले रास्ते में खनन कार्यालय का भवन है। इसमें पहले लोक शिकायत निवारण केंद्र चलता था। बाद में इसे खनन विभाग को दिया गया।

कार्यालय में काम करने और न रखरखाव की व्यवस्था खनन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि भवन इतना पुराना हो चुका है कि बरसात में छत से पानी टपकता है। बैठने तक की जगह नहीं है। अंदर से पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।