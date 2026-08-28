नेपाली कांग्रेस ने 15वें महाधिवेशन का शेड्यूल किया जारी, 9 सितंबर से शुरू होगा संगठन चुनाव

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepali Congress 15th General Convention: नेपाली कांग्रेस ने अपने बहुप्रतीक्षित 15वें महाधिवेशन की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी है।

पार्टी के पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा द्वारा दायर याचिका खारिज होने के बाद संगठन ने चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है।

जारी कार्यक्रम के अनुसार निचले स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक की चुनावी प्रक्रिया अगस्त और सितंबर महीने में संपन्न कराई जाएगी।

पर्यवेक्षकों की होगी तैनाती

पार्टी के केंद्रीय चुनाव संयोजक प्रेमबहादुर खड़का ने महाधिवेशन का विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक किया है। निष्पक्ष और सुचारू चुनाव संचालन के लिए जिला स्तर पर चुनाव पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है।

संगठनात्मक चुनाव की विधिवत शुरुआत 9 सितंबर को देशभर के सभी 6,743 वार्डों के अधिवेशन के साथ होगी।

चरणबद्ध अधिवेशन का खाका

वार्ड अधिवेशनों के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के चयन के बाद 12 सितंबर को गांव एवं नगरपालिका अधिवेशन आयोजित होंगे। इसके बाद 16 सितंबर को प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन कराने का निर्णय लिया गया है।

वहीं 19 सितंबर को प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन और एकल निर्वाचन क्षेत्र वाले जिलों का जिला अधिवेशन संपन्न कराया जाएगा।

अक्टूबर में केंद्रीय महाधिवेशन

इन बैठकों के दौरान महाधिवेशन प्रतिनिधियों के चयन के साथ ही जिला कार्यसमिति का विधिवत निर्वाचन भी किया जाएगा। तत्पश्चात 23 सितंबर को शेष जिलों का जिला अधिवेशन और 26 सितंबर को प्रदेश अधिवेशन आयोजित होगा। पूरी चुनावी प्रक्रिया का समापन 2 से 5 अक्टूबर तक काठमांडू में आयोजित होने वाले केंद्रीय महाधिवेशन के साथ होगा।