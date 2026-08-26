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नेपाली कांग्रेस के सभापति विवाद में शेर बहादुर देउवा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:47 PM (IST)

Nepal Politics Update: नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति शेर बहादुर देउवा की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका गगन कुमार थापा के नाम और पदनाम को हटाने से संबंधित थी, जिससे पार्टी के आगामी महाधिवेशन पर असर पड़ेगा।

पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। फाइल फोटो

पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। फाइल फोटो

HighLights

  1. नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने देउवा की याचिका को खारिज किया।

  2. गगन थापा के पदनाम हटाने की मांग को अस्वीकार किया।

  3. नेपाली कांग्रेस के आगामी महाधिवेशन पर अब नजरें।

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Supreme Court: नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को नेपाल की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है।

अदालत ने अपने पूर्व आदेश से नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा का नाम और पदनाम हटाने अथवा संशोधित करने से संबंधित देउवा की याचिका खारिज कर दी है।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी और नृपध्वज निरौला की संयुक्त पीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश में संशोधन करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है।

Nepali supreme court

याचिका में दिया था यह तर्क

देउवा की ओर से दायर संशोधन याचिका में दावा किया गया था कि अदालत के पूर्व आदेश में 'गगन कुमार थापा की अध्यक्षता में प्रचारित नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यसमिति' का उल्लेख त्रुटिपूर्ण है।

उनका तर्क था कि उन्होंने मूल मामले में गगन थापा को औपचारिक रूप से विपक्षी नहीं बनाया था। इसलिए अदालत के रिकॉर्ड से इस विवरण को हटाकर संशोधन करने की गुहार लगाई गई थी।

अदालत ने स्पष्ट किया रुख

संयुक्त पीठ ने मामले की फाइलों और साक्ष्यों के अध्ययन के बाद याचिका को नामंजूर कर दिया। अदालत ने कहा कि न्यायिक निर्णय दोनों पक्षों के दावे-प्रतिदावे, लिखित जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाते हैं।

किसी याचिका में दर्ज विवरण को ही हूबहू आदेश में शामिल करना अनिवार्य नहीं है।

अक्टूबर महाधिवेशन पर नजर

नेपाली कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य उज्जवल बराल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 15वें महाधिवेशन को रोकने के उद्देश्य से यह अर्जी लगाई गई थी।

उन्होंने बताया कि विशेष अधिवेशन में गगन थापा को विधिवत सभापति चुना गया था, जिसे निर्वाचन आयोग की भी मान्यता प्राप्त है।

याचिका खारिज होने के बाद अब अक्टूबर में प्रस्तावित महाधिवेशन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता काफी बढ़ गई है।

देउवा गुट कर रहा अध्ययन

दूसरी ओर पूर्व सभापति शेर बहादुर देउवा गुट के प्रवक्ता मीन विश्वकर्मा ने कहा कि वे अदालत के इस विस्तृत निर्णय का विधिक अध्ययन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि सितंबर 2025 में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान देउवा और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिंगापुर से लंबे उपचार के बाद हाल ही में काठमांडू लौटने पर उनके गुट द्वारा समानांतर राजनीतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं।