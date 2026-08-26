नेपाली कांग्रेस के सभापति विवाद में शेर बहादुर देउवा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Supreme Court: नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को नेपाल की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा है।

अदालत ने अपने पूर्व आदेश से नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा का नाम और पदनाम हटाने अथवा संशोधित करने से संबंधित देउवा की याचिका खारिज कर दी है।

न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी और नृपध्वज निरौला की संयुक्त पीठ ने स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश में संशोधन करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है।

याचिका में दिया था यह तर्क

देउवा की ओर से दायर संशोधन याचिका में दावा किया गया था कि अदालत के पूर्व आदेश में 'गगन कुमार थापा की अध्यक्षता में प्रचारित नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यसमिति' का उल्लेख त्रुटिपूर्ण है।

उनका तर्क था कि उन्होंने मूल मामले में गगन थापा को औपचारिक रूप से विपक्षी नहीं बनाया था। इसलिए अदालत के रिकॉर्ड से इस विवरण को हटाकर संशोधन करने की गुहार लगाई गई थी।

अदालत ने स्पष्ट किया रुख

संयुक्त पीठ ने मामले की फाइलों और साक्ष्यों के अध्ययन के बाद याचिका को नामंजूर कर दिया। अदालत ने कहा कि न्यायिक निर्णय दोनों पक्षों के दावे-प्रतिदावे, लिखित जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर जारी किए जाते हैं।