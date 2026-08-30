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बिहार से सटे नेपाली इलाके में फिर बाढ़ और भूस्खलन, पुलिस प्रशासन ने किया अलर्ट; काठमांडू जाने वाली रोड बंद 

By Amrendra Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sun, 30 Aug 2026 09:47 AM (IST)

नेपाल में लगातार बारिश और रसुवा में बाढ़-भूस्खलन के कारण नारायणगढ़-काठमांडू मार्ग बंद कर दिया गया है। चितवन पुलिस ने ...और पढ़ें

नेपाल में बाढ़। फाइल फोटो

नेपाल में बाढ़। फाइल फोटो

HighLights

  1. रसुवा में बाढ़-भूस्खलन से नारायणगढ़-काठमांडू मार्ग बंद।

  2. पोखरा-मुग्लिन जाने वाले वाहनों की आवाजाही भी रोकी गई।

  3. चितवन पुलिस ने नदी तटीय क्षेत्रों को किया अलर्ट।

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल में लगातार बारिश के बीच रसुवा से फिर (तीसरी बार बाढ़ और भूस्खलन की सूचना मिलने के बाद नेपाल चितवन पुलिस प्रशासन ने नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है।

बाढ़ और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नारायणगढ़ से पोखरा, मुग्लिन और काठमांडू जाने तथा इन क्षेत्रों से नारायणगढ़ आने वाले सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अगली सूचना तक पूरी तरह बंद कर दी गई है।

इससे पहले धादिङ जिले के बेनीघाट रोराङ गाउपालिका-सात स्थित कृष्णभीर में बाढ़ के कारण सड़क धंसने से नारायणघाट-काठमांडू मार्ग के दोनों ओर यातायात बाधित हुआ था।

सड़क के क्षतिग्रस्त होने और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मार्ग पर वाहनों का संचालन रोक दिया है। मार्ग बंद होने से काठमांडू, पोखरा और मुग्लिन की ओर आने-जाने वाले यात्रियों तथा मालवाहक वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशासन ने लोगों से बिना आवश्यक जानकारी के यात्रा नहीं करने और जोखिम वाले मार्गों पर जाने से बचने की अपील की है। नेपाल के पर्वतीय और नदी तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का खतरा बना हुआ है।

ऐसे में स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा निकाय स्थिति पर नजर रख रहे हैं। लोगों से संबंधित निकायों के निर्देशों का पालन करने और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है।

चितवन पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर सूचना साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि मार्ग खोलने के संबंध में अगली सूचना जारी होने के बाद ही यातायात बहाल किया जाएगा। लोगों से जोखिम वाले स्थानों पर नहीं रहने और अपनी तथा परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।

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