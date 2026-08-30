बिहार से सटे नेपाली इलाके में फिर बाढ़ और भूस्खलन, पुलिस प्रशासन ने किया अलर्ट; काठमांडू जाने वाली रोड बंद 

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल में लगातार बारिश के बीच रसुवा से फिर (तीसरी बार बाढ़ और भूस्खलन की सूचना मिलने के बाद नेपाल चितवन पुलिस प्रशासन ने नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है।

बाढ़ और भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नारायणगढ़ से पोखरा, मुग्लिन और काठमांडू जाने तथा इन क्षेत्रों से नारायणगढ़ आने वाले सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही अगली सूचना तक पूरी तरह बंद कर दी गई है।

इससे पहले धादिङ जिले के बेनीघाट रोराङ गाउपालिका-सात स्थित कृष्णभीर में बाढ़ के कारण सड़क धंसने से नारायणघाट-काठमांडू मार्ग के दोनों ओर यातायात बाधित हुआ था।

सड़क के क्षतिग्रस्त होने और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने मार्ग पर वाहनों का संचालन रोक दिया है। मार्ग बंद होने से काठमांडू, पोखरा और मुग्लिन की ओर आने-जाने वाले यात्रियों तथा मालवाहक वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

प्रशासन ने लोगों से बिना आवश्यक जानकारी के यात्रा नहीं करने और जोखिम वाले मार्गों पर जाने से बचने की अपील की है। नेपाल के पर्वतीय और नदी तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बाढ़, भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाओं का खतरा बना हुआ है।