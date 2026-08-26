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नेपाल के बाढ़ पीड़ितों से बोले पीएम बालेन शाह, इस कठिन घड़ी में अकेले नहीं हैं आप, सरकार साथ खड़ी

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:23 PM (IST)

Nepal Rescue Operation:नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई 50 से अधिक मौतों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के उपचार, लापता लोगों की तलाश और प्रभावितों के पुनर्वास को सरकार की प्राथमिकता बताया, साथ ही सेना द्वारा बचाव कार्य जारी है।

राष्ट्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री बालेन शाह। सौ: सोशल मीडिया

राष्ट्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री बालेन शाह। सौ: सोशल मीडिया  

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अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Bhotekoshi River Flood: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने रसुवा स्थित भोटेकोशी नदी में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न भयावह स्थिति को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया।

उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में 50 से अधिक नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि घायलों की जान बचाना, लापता लोगों की तलाश और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है।

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सेना के हेलिकॉप्टरों से रेस्क्यू

बाढ़ की भयावहता को देखते हुए नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की टीमों को युद्धस्तर पर राहत कार्य में तैनात किया गया है।

नेपाली सेना के हेलिकॉप्टरों की मदद से अब तक 250 से अधिक नागरिकों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित निकाला जा चुका है। गंभीर रूप से घायल लोगों को तत्काल एयरलिफ्ट कर काठमांडू के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

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काठमांडू में 100 बेड रिजर्व

घायलों के त्वरित और निःशुल्क उपचार के लिए काठमांडू के वीर अस्पताल और राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में 100 बेड आरक्षित किए गए हैं।

प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों की टीमें, जरूरी दवाइयां और स्वास्थ्य सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठन व नेपाल स्काउट के सहयोग से भेजी गई हैं। इसके साथ ही रेडक्रॉस और ब्लड बैंकों के समन्वय से आपातकालीन सेवाओं और रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

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इन जिलों में भारी तबाही

प्रधानमंत्री ने बताया कि नुवाकोट, रसुवा, धादिंग और गोरखा जिले के कई गांवपालिका क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन संवेदनशील क्षेत्रों में बेघर हुए परिवारों तक भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां और अस्थायी आवास की व्यवस्था युद्धस्तर पर की जा रही है। लापता लोगों की खोज के लिए रातभर विशेष तलाशी अभियान जारी रखने का आदेश दिया गया है।

क्षतिग्रस्त ढांचों का होगा पुनर्निर्माण

प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, बिजली और पेयजल परियोजनाओं का पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

उन्होंने संकट की इस घड़ी में नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार खुद को अकेला न समझें। सरकार विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और घायलों के संपूर्ण उपचार की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी।