नेपाल में घुसपैठ पर घमासान, रोहिंग्या- पाकिस्तानी व बांग्लादेशियों को लेकर उठे सवाल, सरकार की बढ़ी चिंता

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल में पिछले दिनों दो समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद जिस तरह वहां की जनता अवैध घुसपैठ को लेकर मुखर हुई है, उससे वहां की जमीनी हकीकत सामने आने लगी है। रोहिंग्या के अलावा अवैध रूप से बसे बांग्लादेशियों पर लोग सवाल उठा रहे।

सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नेपाल सरकार भी इसे लेकर गंभीर हुई है। काठमांडू के सिंह दरबार में संघीयता सुदृढ़ीकरण एवं राष्ट्रीय सरोकार समिति की बैठक में नेपाल के प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दान बहादुर कार्की ने भी इसे स्वीकार करने के साथ कार्रवाई की बात कही। इससे साफ है कि सरकार इसे लेकर गंभीर है।

सुनसरी की घटना व घुसपैठ के विरोध में काठमांडू में अनशन कर रहे राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव कहते हैं कि नेपाल नागरिकता अधिनियम, 2006 पारित होने के बाद तराई में बसे बिना नागरिकता वाले मधेशियों को नागरिकता देने का काम शुरू हुआ।

उस समय में बांग्लादेशी व पाकिस्तान घुसपैठिए भी नागरिकता पा गए। बाद के वर्षों में रोहिंग्या भी आकर बसने लगे। इसके बाद यह समस्या नेपाल में शुरू हुई। बांग्लादेश में हसीना सरकार अपदस्थ होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक वीजा के नाम पर वहां के लोग आ-जा रहे हैं।

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पाकिस्तानियों के भी आने की संख्या बढ़ी है। इसके अलावा भारत में बांग्लादेशी व रोहिंग्या के खिलाफ अभियान चलने के बाद चोरी-छिपे घुसपैठ बढ़ी है। इस पर रोक लगाने को ठोस पहल होनी चाहिए। नेपाल के वीरगंज निवासी राजनीति विश्लेषक अनिल तिवारी कहते हैं कि सप्तरी जिले में 2020 में आलमी तब्लीगी इज्तिमा हुआ था। इसके बाद से सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बीते संसदीय चुनाव में बारा व पर्सा जिले सांप्रदायिक तनाव की चपेट में आए थे। यह नेपाल के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। उनका कहना है कि प्रत्येक वर्ष बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से कम से कम पांच–सात तब्लिगी जमात आते हैं और दो महीने तक ठहरते हैं।

प्रत्येक समूह में सात से नौ सदस्य होते हैं। वे मस्जिदों या मदरसों में निवास करते हैं। नेपाल के विभिन्न स्थानों में इस्लाम के प्रचार–प्रसार की संभावनाओं का अवलोकन करते हैं। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल के संस्थापक नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो ने कहा कि सांप्रदायिक घटना चिंता का विषय है।