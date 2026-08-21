नेपाल में हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग ने पकड़ा जोर, जानिए कब-कब हुआ बड़ा आंदोलन
नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों द्वारा समय-समय पर हुए आंदोलनों से हिंदू राष्ट्र समर्थक दलों की स्थिति मजबूत हुई है।
HighLights
कांवड़ यात्रा हिंसा के बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग तेज।
विभिन्न आंदोलनों से हिंदू राष्ट्र समर्थक दलों की स्थिति मजबूत हुई।
2006 में धर्मनिरपेक्ष घोषित होने के बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन।
अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। सुनसरी में कांवर यात्रा के दौरान हिंसा के बाद नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस तरह का आंदोलन पहले भी चल चुका है। इसका असर हिंदू राष्ट्र समर्थक दलों की मजबूत होती स्थिति के रूप में सामने आ रही है।
मधेशी आयोग नेपाल के संस्थापक अध्यक्ष रहे डा. विजय दत्त का कहना है कि माओवादी आंदोलन के बाद 18 मई, 2006 को पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया था। उस समय राजा ज्ञानेंद्र थे।
वह कहते हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष राज्य तो बन गया, लेकिन जनभावना पूरी तरह इसके पक्ष में कभी नहीं रही। यही कारण है कि समय-समय पर इसे लेकर आंदोलन चले।
धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ और हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के लिए वर्ष 2008 के बाद से ही कुछ राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों ने आंदोलन चलाए।
जब 2015 में नेपाल का नया संविधान बनकर तैयार हो रहा था, तब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और हिंदू संगठनों ने देश को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन किए थे। हालांकि, प्रमुख दलों के समझौते के बाद नेपाल को धर्मनिरपेक्ष ही रखा गया।
नवंबर 2023 में राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म-संस्कृति और नागरिक बचाओ आंदोलन के बैनर तले दुर्गा प्रसाई और अन्य समर्थकों के नेतृत्व में काठमांडू में आंदोलन किया गया।
राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वापसी की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन ने काफी उग्र रूप ले लिया था, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग करना पड़ा था।
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेतृत्व में फरवरी और अप्रैल 2024 में राजधानी काठमांडू सहित देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर हिंदू राष्ट्र की दोबारा बहाली की मांग प्रमुखता से उठाई गई थी।
पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के बयानों और उनके सार्वजनिक आयोजनों के बाद मार्च 2025 में आंदोलन ने एक बार फिर आक्रामक रूप ले लिया।
काठमांडू में संयुक्त जन आंदोलन समिति के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान भारी हिंसा और झड़पें हुईं, जिससे यह मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। इस आंदोलन में दो लोग मारे गए थे।
राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिङ्देन कहना है कि इन प्रदर्शनों और आंदोलनों का नेपाल की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है।
हिंदू राष्ट्र समर्थक दलों ने चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत की है। उदाहरण के लिए उनकी पार्टी के नेता चुनाव जीतकर प्रतिनिधि सभा में पहुंचे हैं। प्रतिनिधि सभा में आवाज उठ रही है।