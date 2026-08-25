भारत से सटे नेपाल में बढ़ रहा चर्च नेटवर्क, जनकपुरधाम तक पहुंची मिशनरी गतिविधियां

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर । नेपाल के सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के बाद नेपाल में घुसपैठ के विरोध में आवाज उठने लगी है। मुसलिम घुसपैठ के बाद अब मिशनरी की बढ़ रही संख्या के बाद इनपर नियंत्रण के लिए हिंदू राष्ट्र की वापसी की आवाज उठने लगी है।

नेपाल में 1990 तक हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था थी और हिंदू धर्मविरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध था। 1990 के जन आंदोलन के बाद देश में धर्मनिरपेक्षता की दिशा में राजनीतिक और सामाजिक माहौल तैयार हुआ। वर्ष 2006-07 में नेपाल को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किए जाने के बाद लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म चुनने और परिवर्तन करने का कानूनी व सामाजिक वातावरण पहले की तुलना में सहज हुआ। इसी दौर में विदेशी सहयोग से संचालित स्वयंसेवी संगठनों और मिशनरी गतिविधियों का विस्तार भी तेज हुआ। राष्ट्रीय मुक्ति पार्टी के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता मधेशवादी नेता रमन पांडेय बताते हैं कि माओवादी आंदोलन और उसके बाद के राजनीतिक ब दलावों के दौरान ईसाई समुदाय के पक्ष में गतिविधियां बढ़ीं। इससे जनसंख्या का असंतुलन बढ़ रहा, इसलिए हिंदू राष्ट्र की वापसी को गोलबंदी हो रही है। आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट शासन के दौरान विदेशी चर्च संगठनों की गतिविधियां भी सार्वजनिक रूप से सामने आने लगीं। दलित और जनजातीय समुदायों पर विशेष फोकस राष्ट्रीय एकता दल के अध्यक्ष विनय यादव का कहना है कि तराई से लेकर पहाड़ तक चर्च नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। मधेशी आयोग व अन्य सर्वे के अनुसार, नेपाल में वर्तमान में 7,750 से अधिक पंजीकृत चर्च संचालित हैं।

इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में घरेलू चर्च और प्रार्थना मंडलियों के सक्रिय होने की बात कही जाती है। गैर सरकारी आकलनों में घरेलू चर्चों की संख्या 20 हजार से अधिक है। जनकपुरधाम जैसे हिंदू धार्मिक आस्था के प्रमुख केंद्र में भी बड़ी संख्या में चर्च संचालित हैं। मिशनरी वाले दलित, जनजाति व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशाना बना रहे।

मधेशी आयोग के पहले अध्यक्ष समाजिक विश्लेषक डा. विजय दत्त ने बताया कि नेपाल की राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2001 में देश में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या एक लाख, चार हजार,180 थी जो कुल आबादी का 0.45 प्रतिशत थी।