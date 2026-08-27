नेपाल में बाढ़ पर सरकार-विपक्ष एकजुट, आठ दल एक मंच पर, लिया बड़ा संकल्प

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर (काठमांडू)। नेपाल में भोटेकोशी समेत कई नदियों की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। संकट की इस घड़ी में राजनीतिक मतभेदों को किनारे करते हुए सरकार के साथ विपक्ष भी राहत-बचाव के लिए एकजुट होता दिख रहा है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के आह्वान पर हुई सर्वदलीय बैठक में आठ प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता एक मंच पर आए। नेताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि आपदा के समय राजनीति नहीं, लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।

राहत अभियान का नहीं होगा राजनीतिकरण बैठक के बाद जारी संयुक्त अपील में राजनीतिक दलों ने राहत और बचाव अभियान को राजनीतिक लोकप्रियता या स्वार्थ का माध्यम नहीं बनाने का संकल्प लिया। नेताओं ने अपने दलों के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से मानवीय स्वयंसेवक के रूप में राहत अभियान में जुटने का आह्वान किया।

आठ दलों के नेता एक मंच पर बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेस के गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचंड’, नेकपा एमाले के शंकर पोखरेल, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के राजेंद्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उपेंद्र यादव, श्रम संस्कृति पार्टी के ध्रुव राई और जनमत पार्टी के चंदन सिंह शामिल हुए।

नेताओं ने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन और नवलपरासी समेत विभिन्न जिलों में बाढ़ से हुई क्षति पर दुख जताया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मदद के लिए एकद्वार प्रणाली पर जोर राजनीतिक दलों ने राहत के नाम पर मनमाने ढंग से चंदा जुटाने से बचने की अपील की। देश-विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों और शुभचिंतकों से सरकारी प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष अथवा सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक खाते में ही आर्थिक सहयोग जमा करने को कहा गया। इससे राहत राशि के पारदर्शी और व्यवस्थित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

सोशल मीडिया की भ्रामक सूचनाओं पर चिंता आपदा के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और अपुष्ट सूचनाओं को लेकर भी राजनीतिक दलों ने चिंता जताई। नेताओं ने लोगों से आधिकारिक निकायों से प्रमाणित सूचनाओं को ही प्रसारित करने की अपील की। साथ ही प्रभावित लोगों की गोपनीयता और आत्मसम्मान का सम्मान करने को कहा।

हिमतालों के खतरे पर चीन से सहयोग संयुक्त अपील में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय और चीन के तिब्बती क्षेत्र में स्थित हिमतालों के बढ़ते जोखिम को गंभीर खतरा बताया गया। नेपाल में जोखिम वाले हिमतालों का वैज्ञानिक अध्ययन और मानचित्रण तत्काल शुरू करने की मांग की गई।

सीमा पार स्थित हिमतालों से पैदा होने वाले खतरे के आकलन और न्यूनीकरण के लिए चीन के साथ संयुक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया गया। पड़ोसी देशों के साथ रियल टाइम सूचना तंत्र राजनीतिक दलों ने नेपाल और पड़ोसी देशों के बीच बाढ़ की पूर्व चेतावनी प्रणाली मजबूत करने की जरूरत बताई। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक हलचल की जानकारी निचले इलाकों तक समय पर पहुंचाने के लिए रियल टाइम आंकड़ा साझा करने की व्यवस्था विकसित करने की मांग की गई।

महिलाओं और बच्चों को मिले प्राथमिकता राहत और बचाव अभियान में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने की मांग की गई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त संरचनाओं के सुरक्षित पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाने की बात कही गई। राहत सामग्री के दुरुपयोग के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की मांग भी की गई।

अंतरराष्ट्रीय मदद की अपील राजनीतिक दलों ने बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मजबूती से उठाने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र, विकास साझेदारों, अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों, चीन और प्रवासी नेपाली समुदाय से राहत, पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए मानवीय, तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने की अपील की गई।