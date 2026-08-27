नेपाल में तबाही के बीच पुलिस के 28 जवान लापता, 157 लोगों की मौत से मचा कोहराम; चितवन में सबसे ज्यादा 64 शव मिले

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल के रसुवा जिले सहित देश के विभिन्न हिस्सों में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल जनजीवन को अस्त-व्यस्त किया है बल्कि राहत और बचाव कार्य में जुटे सुरक्षाबलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है।

रसुवा जिले के विभिन्न दुर्गम इलाकों और सीमावर्ती पुलिस चौकियों में तैनात कुल 28 पुलिसकर्मी आपदा के बाद से पूरी तरह लापता हैं, जिनसे संपर्क स्थापित करने के प्रयास विफल रहे हैं। बाढ़ के इस रौद्र रूप को देखते हुए पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

रसुवागढी पुलिस चौकी का 1 जवान सुरक्षित लापता पुलिसकर्मियों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। चीनी सीमा से सटे इलाका पुलिस कार्यालय टिमुरे में तैनात 23 जवानों में से अब तक केवल 13 ही संपर्क में आ पाए हैं, जबकि 10 जवान लापता हैं। इसी तरह, रसुवागढी पुलिस चौकी के 9 जवानों में से महज एक जवान सुरक्षित मिला है और आठ अन्य का सुराग नहीं लग सका है।

स्याफ्रुबेंसी पुलिस चौकी से तीन, मैलुङ अस्थायी पुलिस पोस्ट से पांच, बेत्रावती चौकी से एक और हाकु पुलिस चौकी से भी एक जवान लापता है। संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप होने के कारण इन पुलिसकर्मियों की स्थिति का सटीक पता नहीं चल पा रहा है, जिससे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

अब तक कुल 157 शव बरामद वहीं दूसरी ओर, देश के अलग-अलग जिलों से अब तक कुल 157 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही चितवन जिले में देखने को मिली है, जहां से अकेले 64 शव मिले हैं।

इसके अलावा धादिङ से 27, नवलपरासी पूर्व से 22, गोरखा से 19, नुवाकोट से 13, तनहुँ से 9 और रसुवा जिले से 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। मलबे और नदियों के तेज बहाव में अभी भी कई लोगों के दबे या बहे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण खोजी दल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।

नेपाल पुलिस ने युद्ध स्तर पर संभाला मोर्चा इस भीषण मानवीय संकट के बीच नेपाल पुलिस ने युद्ध स्तर पर मोर्चा संभाल लिया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए कुल 3,318 पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है। ये जवान बेहद कठिन परिस्थितियों और लगातार हो रही बाधाओं के बीच दुर्गम रास्तों पर राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने में जुटे हुए हैं।

आपदा में गंभीर रूप से घायल हुए 41 लोगों को त्वरित इलाज के लिए देश के विभिन्न अत्याधुनिक और सैन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से सबसे अधिक 20 घायलों का इलाज त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल में चल रहा है।