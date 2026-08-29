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नेपाल जलविद्युत सुरंग हादसे में बचाव को पहुंची भारतीय टीम, चिलिमे व लांगटांग का किया हवाई सर्वेक्षण

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 04:44 PM (IST)

Indian Rescue Team Nepal: नेपाल की त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान ...और पढ़ें

बचाव अभियान में तकनीकी सहयोग देने के लिए भारत की 11 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम त्रिशूली पहुंच चुकी है। फोटो: इंटरनेट मीडिया

बचाव अभियान में तकनीकी सहयोग देने के लिए भारत की 11 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम त्रिशूली पहुंच चुकी है। फोटो: इंटरनेट मीडिया

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अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Flood Tunnel Rescue: नेपाल के रसुवा स्थित त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान तेज कर दिया गया है।

इस महत्वपूर्ण बचाव अभियान में तकनीकी सहयोग देने के लिए भारत की 11 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम त्रिशूली पहुंच चुकी है। भारतीय टीम ने हेलीकाप्टर के जरिए चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का शुरुआती जायजा लिया है।

सुरंग से मलबा हटाना

सुरंग का मुहाना खोलने के लिए नेपाली सेना के 62 जवानों सहित सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के कुल 82 जवान लगातार मलबा हटाने में जुटे हैं।

हालांकि इलाके में लगातार खराब मौसम के चलते बचाव कार्य काफी चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा बना हुआ है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि भारत की तकनीकी टीम आवश्यकतानुसार आगे के ऑपरेशनों में सहयोग करेगी।

भारत से राहत सामग्री

विदेश मंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मित्र देशों से लगातार मदद मिल रही है और सरकार सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है।

उन्होंने जानकारी दी कि आपदा के बाद भारत सरकार की ओर से अब तक 57 टन से अधिक जरूरी राहत सामग्री नेपाल पहुंच चुकी है। इस राहत सामग्री का उपयोग सीधे प्रभावित क्षेत्रों में फंसे जरूरतमंद परिवारों तक त्वरित मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा है।

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अंतरराष्ट्रीय सहयोग में तेजी

नेपाल सरकार ने आपदा से निपटने, बचाव और पुनर्वास के लिए जापान व ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देशों से भी संपर्क साधा है। इसके अलावा राहत कार्यों में सहयोग के लिए जल्द ही चीन से भी एक विशेष तकनीकी टीम के नेपाल पहुंचने की उम्मीद है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरंग में फंसे लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है, जिसके साथ ही पुनर्वास कार्यों को भी रफ्तार दी जा रही है।