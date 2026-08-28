नेपाल बाढ़ त्रासदी के बीच रौतहट के 26 बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए बचत के 470 रुपये
Nepal Pm Relief Fund: नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी के बीच रौतहट जिले के 26 स्कूली बच्चों ...और पढ़ें
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अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Flood Relief Donation: नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन की त्रासदी के बीच रौतहट जिले के 26 स्कूली बच्चों ने अपनी गुल्लक से 470 रुपये जुटाकर प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किए हैं।
श्री माध्यमिक विद्यालय प्रेमपुर गोनाही के इन मासूम विद्यार्थियों ने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए अपनी निजी बचत से यह राशि एकत्र की। बच्चों की इस संवेदनशीलता और निस्वार्थ पहल की पूरे क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है।
मानवता की अनूठी मिसाल
विद्यालय के सह प्रधानाध्यापक निरंजन यादव ने बताया कि सभी विद्यार्थियों ने अपनी स्वेच्छा से आगे आकर राहत कोष में यह सहयोग राशि दी है।
बाढ़ व भूस्खलन से प्रभावित लोगों के कष्ट को देखकर बच्चों ने राहत कार्य में अपनी ओर से भागीदारी निभाने का निर्णय लिया। नेपाल के प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद मनीष झा ने बच्चों की इस पहल को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उनके जज्बे की प्रशंसा की।
सांसद ने की सराहना
सांसद ने कहा कि भले ही आर्थिक रूप से यह रकम छोटी दिखे लेकिन बच्चों की भावना और उनका मन बेहद विशाल है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में समाज के सभी सामर्थ्यवान लोगों से आगे आकर आपदा पीड़ितों की मदद करने का आह्वान किया।
सामाजिक कार्यकर्ता रामपुकार राउत ने भी इस कदम की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के अन्य वर्गों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक बताया।
राहत कार्य में मददगार
नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कें व पुल क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है।
प्राकृतिक आपदा के चलते हजारों लोग बेघर हैं और प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में राहत कोष में आने वाली छोटी से छोटी सहायता भी पीड़ितों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने में महत्वपूर्ण संबल बन रही है।