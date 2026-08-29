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नेपाल में वीरगंज-काठमांडू राजमार्ग पर यातायात बहाल, बैरेनी में वन वे ट्रैफिक

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 29 Aug 2026 05:52 PM (IST)

Kathmandu Muglin Highway Restored: नेपाल में काठमांडू-मुग्लिन सड़कखंड पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह शुरू हो गया है, हालांकि धादिंग ...और पढ़ें

सड़क मार्ग खुलने से काठमांडू आने-जाने वाले हजारों यात्रियों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

सड़क मार्ग खुलने से काठमांडू आने-जाने वाले हजारों यात्रियों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। फोटो सौ: इंटरनेट मीडिया

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अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Highway Traffic Update: नेपाल में आई भीषण प्राकृतिक त्रासदी के बीच राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाले प्रमुख काठमांडू-मुग्लिन सड़कखंड पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह शुरू कर दिया गया है।

नेपाल पुलिस के अनुसार धादिंग जिले के बैरेनी बाजार क्षेत्र में लगभग एक किलोमीटर के हिस्से पर फिलहाल एकतरफा यातायात चलाया जा रहा है। इस सीमित हिस्से को छोड़कर बाकी पूरे मार्ग पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन पूरी तरह सामान्य हो गया है।

यात्रियों को मिली राहत

यह महत्वपूर्ण सड़क मार्ग खुलने से काठमांडू आने-जाने वाले हजारों यात्रियों और वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है।

विशेष रूप से वीरगंज-काठमांडू राजमार्ग पर आवागमन अब पहले की तुलना में काफी सुगम और सुरक्षित हो गया है।

इस मुख्य संपर्क मार्ग के बहाल होने से राजधानी काठमांडू और तराई क्षेत्र के बीच माल ढुलाई और दैनिक आपूर्ति व्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटेगी।

सतर्कता बरतने की अपील

नेपाल पुलिस ने सभी वाहन चालकों से बैरेनी बाजार क्षेत्र के संकरे हिस्से में गति नियंत्रित रखने और सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि हालिया मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त अन्य पहाड़ी सड़कों को दुरुस्त करने का काम युद्धस्तर पर जारी है।

सुरक्षा एजेंसियां और सड़क निर्माण विभाग की टीमें संवेदनशील रास्तों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार जुटी हुई हैं।

आधिकारिक दिशा निर्देश जारी

नेपाल पुलिस ने अपने सोशल मीडिया मंचों पर सड़क की ताजा स्थिति साझा करते हुए यात्रियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से पहले मौसम और मार्ग की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

राहत और बचाव दल लगातार राजमार्ग पर निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।