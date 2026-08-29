नेपाल बाढ़ में 556 पर्यटक अब तक लापता, 187 को सुरक्षित निकाला, पर्यटन को भारी नुकसान

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Nepal Tourism Disaster Loss: नेपाल में भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई भीषण बाढ़ से देश का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

इस प्राकृतिक आपदा में नेपाली नागरिकों समेत कुल 743 पर्यटक फंस गए थे, जिनमें से अब तक 187 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

हालांकि, 556 पर्यटक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में राहत और बचाव दल लगातार जुटे हुए हैं।

विदेशी सैलानी भी प्रभावित

नेपाल के संस्कृति, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रवक्ता जयनारायण आचार्य ने शनिवार को स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अचानक आई इस बाढ़ के कारण नेपाली नागरिकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। रसुवा जिले में मलबे और बाढ़ के चलते कई प्रमुख पर्यटन स्थलों से संपर्क पूरी तरह टूट गया है।

सीमा और रास्तों को नुकसान रसुवागढ़ी स्थित मुख्य सीमा चौकी को भी बाढ़ के तेज बहाव से भारी नुकसान पहुंचा है। इसके चलते कैलाश मानसरोवर यात्रा, गोसाईंकुंड और लांगटांग ट्रेकिंग रूट पर जाने वाले पर्यटकों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।

लापता पर्यटकों की खोजबीन के लिए नेपाली सुरक्षा बल और राहत एजेंसियां प्रभावित पहाड़ी इलाकों में युद्धस्तर पर तलाशी अभियान चला रही हैं। पूर्व चेतावनी प्रणाली की तैयारी प्रवक्ता आचार्य ने कहा कि इस आपदा ने देश में एक मजबूत और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय पूर्व चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पर्यटन मंत्रालय अब जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के समन्वय से पर्यटकों को मौसम और खतरे की रियल-टाइम सूचनाएं देने पर काम कर रहा है। सप्तकोशी जैसी प्रमुख नदियों के जलस्तर और प्रवाह की जानकारी देने वाला डिजिटल सिस्टम विकसित किया जाएगा। पर्यटन सुरक्षा पर जोर नेपाल पर्यटन बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 लाख से अधिक पर्यटक नेपाल भ्रमण पर पहुंचे थे। पर्यटकों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्वतीय और धार्मिक क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने की योजना बनाई जा रही है।