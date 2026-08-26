Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

नेपाल में भोटेकोशी की बाढ़ ने मचाई तबाही, रसुवा तीन महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त घोषित

By Amrendra TiwariEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Wed, 26 Aug 2026 05:46 PM (IST)

नेपाल सरकार ने रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र को तीन महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त घोषित किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपातकालीन बैठक में राहत, बचाव, उपचार और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

नेपाल में आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित।

नेपाल में आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित।

HighLights

  1. रसुवा जिले को तीन महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त घोषित।

  2. बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत, बचाव, उपचार के महत्वपूर्ण निर्णय।

  3. भारत और चीन से सहयोग की अपील, पुनर्निर्माण पर जोर।

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाल के रसुवा जिले के सीमावर्ती रसुवागढ़ी और भोटेकोशी नदी के निचले तटीय क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ के बाद नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्र को तीन महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है।

आपदा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा और राहत-बचाव कार्यों को तेज करने के लिए सिंहदरबार में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की अध्यक्षता में आपातकालीन मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में राहत, बचाव, उपचार और पुनर्वास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बैठक के बाद बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत और बचाव के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को‌ समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है। नेपाल सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने का आग्रह भारत और चीन से भी किया है।

घायलों का मुफ्त इलाज हेलीकॉप्टर से होगा बचाव

बाढ़ में घायल सभी नागरिकों के तत्काल और निशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, नेपाली सेना और सरकारी अस्पतालों को आपसी समन्वय से उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

बाढ़ में फंसे और लापता लोगों की तलाश एवं बचाव के लिए नेपाली सेना के साथ निजी क्षेत्र के हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया जाएगा। गृह और रक्षा मंत्रालय को आवश्यक सभी संसाधन तत्काल जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

बेघर लोगों के लिए भोजन और आवास

बाढ़ में घर और निवास खो चुके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय विपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण और स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियां समन्वय करेंगी।

सड़क, बिजली, पेयजल और संचार बहाली पर जोर

बाढ़ से क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध सड़कों को तत्काल चालू करने तथा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का जिम्मा पूर्वाधार विकास मंत्रालय को दिया गया है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय और नेपाल विद्युत प्राधिकरण को बाधित बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, टूटे दूरसंचार नेटवर्क को तत्काल दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सूचना तथा संचार मंत्रालय को सौंपी गई है।

मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता

सरकार ने आपदा में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई। मृतकों के परिजनों को प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत तत्काल आर्थिक सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई।

पुनर्निर्माण के लिए जुटाई जाएगी राशि

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी वित्त मंत्री को दी गई है। सरकार ने राहत के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल करने और पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

यह भी पढ़ें- नेपाल में बाढ़ से बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट, गोपालगंज-बेतिया में NDRF तैनात; 'फ्लैश फ्लड' का खौफ