मुजफ्फरपुर में शांतिपूर्ण हुई नीट पीजी परीक्षा, एनाटामी और फिजियोलाजी के प्रश्नों ने उलझाया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Neet Pg Exam: जिले के चार केंद्रों पर रविवार को नीट पीजी की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

परीक्षा के दौरान किसी भी केंद्र से किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा कदाचार की सूचना नहीं मिली। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा की निगरानी की जा रही थी।

चार केंद्रों पर परीक्षा

जिले में चार ऑनलाइन केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में परीक्षा आयोजित की गई। इसमें आजाद इंफोटेक रेवा रोड, आयन डिजिटल जोन भिखनपुरा, कच्ची पक्की और कांटी परीक्षा केंद्र शामिल रहे।

परीक्षा सुबह नौ बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक संचालित हुई।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अभ्यर्थियों का केंद्रों पर सुबह छह बजे से ही जुटना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और सघन जांच के बाद ही प्रवेश मिला।

महिला परीक्षार्थियों की तलाशी महिला कर्मियों द्वारा ली गई और परीक्षा अवधि में केंद्रों के बाहर भी कड़ी चौकसी रही।

कठिन रहे कई सवाल

परीक्षा देकर बाहर निकले परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र के स्तर को मिश्रित प्रकृति का बताया। परीक्षार्थियों के अनुसार एनाटामी और फिजियोलाजी से जुड़े कई प्रश्न अपेक्षाकृत काफी कठिन और उलझाने वाले थे।

विभिन्न विषयों के विश्लेषणात्मक सवालों को हल करने में अभ्यर्थियों को काफी समय लगाना पड़ा।