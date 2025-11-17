एनडीए की आंधी में BSP-AAP और जन सुराज के ढह गए कई नेता, चुनाव में 107 उम्मीदवारों की जमानत जब्त
हालिया चुनावों में एनडीए की मजबूत लहर के चलते बसपा, आप और जन सुराज पार्टी के कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। कुल 107 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, जो इन दलों के लिए एक बड़ा झटका है। बसपा और आप का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, वहीं जन सुराज पार्टी को भी मतदाताओं का समर्थन नहीं मिला। जमानत जब्त होने का मतलब है कि उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 वां हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाया।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। विधानसभा चुनाव में एनडीए की जो सुनामी बही, उसने कई पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त करा दी। इसमें प्रमुख रूप से बसपा, आम आदमी पार्टी, जनसुराज व तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल शामिल है।
कुल 130 उम्मीदवार इस बार चुनाव के मैदान में थे। इसमें 62 निर्दलीय भी शामिल थे। कुल उम्मीदवारों में से 107 की जमानत जब्त हो गई। निर्दलीय में एकमात्र भाजपा के बागी पारू से अशोक सिंह का प्रदर्शन बेहतर रहा। इन्हें करीब 40 हजार वोट मिले। इसके अलावा उक्त पार्टियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों की हालत बेहद खराब रही।
तेजप्रताप ने गायघाट से उमेश प्रसाद सिंह व कुढ़नी से मो.गुलाम मासूम को टिकट दिया था। गायघाट में 1226 व कुढ़नी में मात्र 524 वोट इन्हें मिले। दोनों ने मिलकर 1750 वोट प्राप्त किया। जनसुराज ने 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन कोई भी जमानत नहीं बचा सके।
इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन बरूराज से जसुपा उम्मीदवार हीरालाल खाड़िया का रहा। उन्हें 19 हजार से अधिक वोट मिले। इसके बाद मुजफ्फरपुर सीट से डा.एके दास व गायघाट से अशोक कुमार सिंह को 10 हजार से अधिक वोट मिले।
अन्य इसके अंदर ही सिमट गए। जसुपा के एक भी उम्मीदवार जमानत नहीं बचा सके। वहीं, बसपा व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की हालत और भी खराब रही। इनके एक भी उम्मीदवार पांच हजार के वोट के आंकड़े को भी नहीं छू सके।
कुल मतदान व जमानत जब्त होने वाले उम्मीदवार
|विधानसभा क्षेत्र
|कुल मतदान
|जमानत जब्त उम्मीदवार
|गायघाट
|223779
|6 उम्मीदवारों की
|औराई
|207920
|5 उम्मीदवारों की
|मीनापुर
|219843
|9 उम्मीदवारों की
|बोचहां
|218853
|6 उम्मीदवारों की
|सकरा
|206108
|6 उम्मीदवारों की
|कुढ़नी
|231884
|18 उम्मीदवारों की
|मुजफ्फरपुर
|188071
|18 उम्मीदवारों की
|कांटी
|232600
|11 उम्मीदवारों की
|बरूराज
|205509
|10 उम्मीदवारों की
|पारू
|228163
|7 उम्मीदवारों की
|साहेबगंज
|219550
|11 उम्मीदवारों की
