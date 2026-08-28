इटली में मुजफ्फरपुर के मो. ऐहतेशाम ने लहराया परचम, अर्थ साइंस ओलंपियाड में जीते दो पदक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। IESO 2026 Italy Winners: इटली के ट्यूरिन शहर में आयोजित 19वीं इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड (आईईएसओ) 2026 में मुजफ्फरपुर के छात्र मो. ऐहतेशाम रिजवी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, खारौनाडीह के इस मेधावी छात्र ने प्रतियोगिता में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और बिहार का नाम रोशन किया।

भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐहतेशाम ने पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अपनी गहरी वैज्ञानिक समझ का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

अनुशासन और वैज्ञानिक लगन

विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य फखरे आलम ने बताया कि ऐहतेशाम कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय के छात्र हैं और एनसीसी कैडेट भी हैं।

एनसीसी के कड़े अनुशासन और विज्ञान के प्रति उनके समर्पण ने इस अंतरराष्ट्रीय मुकाम को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई है।

लगातार मेहनत और नवाचारी सोच के बल पर उन्होंने वैश्विक मंच पर दोहरी पदक तालिका में अपनी जगह बनाई।

जिले के लिए प्रेरणा

जवाहर नवोदय विद्यालय के गणित शिक्षक डॉ. पंकज कुमार ने ऐहतेशाम की इस उपलब्धि को पूरे जिले और विद्यालय परिवार के लिए गौरवशाली क्षण बताया।

उन्होंने कहा कि यह सफलता साबित करती है कि संसाधनों की सीमा के बावजूद सरकारी विद्यालयों के प्रतिभावान छात्र वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। छात्र की इस शानदार उपलब्धि पर पूरे विद्यालय और शिक्षा जगत में हर्ष का माहौल है।