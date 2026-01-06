Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुजफ्फरपुर में पानी की हर बूंद 'बीमार', नगर निगम नहीं कर रहा कोई उपचार

    By Pramod Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:12 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में पाइपलाइन से घरों में पहुँचने वाला पानी दूषित है, जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं। नगर निगम और पीएचईडी की जर्जर पाइपलाइनें जगह-जगह फटी हैं, ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    साहू रोड में लीकेज से बह रहा पीने का पानी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जल ही जीवन है, लेकिन शहर में यह जहर से कम नहीं। यह इसलिए कि पाइपलाइन से घरों में पहुंचने वाली पानी की हर बूंद बीमार है। इसे पीकर लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। हों भी क्यों नहीं, नगर निगम एवं पीएचईडी के नलों की पाइपलाइन जगह-जगह फटी पड़ी है। मरम्मत के नाम पर घोषणाएं होती हैं, उपाय नहीं।

    शहरी क्षेत्र की पांच लाख की आबादी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। नगर निगम को शुल्क देने के बावजूद पाइपलाइन से घरों तक दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। नालों के बीच से गुजरी जर्जर पाइपलाइन में जगह-जगह लीकेज हैं।

    इससे नाले का गंदा पानी भी घरों तक पहुंच जा रहा है। नगर निगम या पीएचईडी न तो आपूर्ति से पूर्व पानी का शुद्धिकरण करता, न ही पानी जांच प्रयोगशाला में इसकी शुद्धता की जांच की जाती। लोग इस पानी को पीकर अंजाने में बीमार हो रहे हैं। कई की तो जान भी चली जाती।

    इन कारणों से दूषित पेयजल की हो रही आपूर्ति

    • पांच दशक पूर्व बिछाई गई पाइपलाइन से ही आज भी जलापूर्ति।
    • जर्जर हैं अधिकतर पाइप
    • हाल में बिछी पाइपलाइन में भी जगह-जगह लिकेज
    • जलमीनारों का कभी नहीं होता शुद्धिकरण
    • आपूर्ति पूर्व पानी की शुद्धता की भी जांच नहीं
    • पंप हाउसों में लगे क्लोरीनेटर का नहीं होता उपयोग
    • चापाकल भी लगे तो नाले व कचरे के बीच।
    • -जलकार्य शाखा साधनहीन, लीकेज की मरम्मत में लापरवाही

    एक दर्जन वार्ड सर्वाधिक प्रभावित

    वैसे शहर के लगभग हर इलाके में नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पानी के साथ नाले का पानी निकलने की शिकायत आ रही है। लेकिन एक दर्जन वार्ड इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। एक साल से वार्ड दो, वार्ड तीन, वार्ड 11, वार्ड 33, वार्ड 32, वार्ड 34, वार्ड 25, वार्ड 42, वार्ड 44 से दूषित पानी मिलने की सर्वाधिक शिकायतें मिल रही हैं।

    वार्ड 34 की पार्षद चंदा कुमारी का कहना है कि उनके वार्ड में सौ से अधिक स्थानों पर नगर निगम के जलापूर्ति पाइपलाइन में लीकेज है। इसके कारण नाले का गंदा पानी पीने के पानी के साथ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। शिकायत के बाद भी निगम प्रशासन गंभीर नहीं हो रहा है।

    पूर्व महापौर सुरेश कुमार ब्रह्मपुरा, लक्ष्मी चौक, दाउदपुर कोठी एवं बैरिया इलाके में लगातार दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत करते आ रहे हैं। उनकी शिकायत के बाद निगम के अभियंता सक्रिय तो हुए, लेकिन लीकेज खोजने में चार माह लगा दिया। तब तक लोग दूषित पानी का उपयोग करने के लिए बाध्य रहे। वहीं वार्ड 11 के पूर्व पार्षद एवं पूर्व उपमहापौर ने भी वार्ड के आधा दर्जन मोहल्लों में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत की। अभी भी मोहल्ले के लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं।

    पड़ाव पोखर निवासी कुमार आदित्य ने कहा कि पाइपलाइन लीकेज होने पर नगर निगम के मिस्त्री साइकिल ट्यूब एवं कपड़ा लपेट कर छोड़ देते हैं। इससे भी लोगों के घरों तक दूषित पानी पहुंच रहा है। बीमारी की वजह यही पानी बनता है। अगर सीधे पिया जाए तो जानलेवा भी हो सकता है। नगर निगम के जल कार्य शाखा को हर दिन पाइपलाइन लीकेज की दो दर्जन शिकायतें मिलती हैं, लेकिन निगम एक दर्जन से अधिक शिकायतों का निवारण कर पाता है।

    लीकेज के कारण गंदा पानी निगम के पाइपलाइन से पहुंचने की शिकायत को तत्काल दूर किया जा रहा है। शिकायत मिलते ही लीकेज को खोजकर ठीक किया जा रहा है। निगम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है। - अमित कुमार, उप नगर आयुक्त


    इंदौर की घटना के बाद नगर निगम के जलकार्य शाखा को लीकेज की शिकायत का त्वरित निष्पादन करने को निर्देश दिया गया है। जल कार्य शाखा को अलर्ट किया गया है। नगर आयुक्त का पद खाली होने से परेशानी हो रही है। प्रभावित क्षेत्रों की गहन जांच कराकर समस्या को दूर कराउंगी। -निर्मला देवी, महापौर