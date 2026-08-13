मुजफ्फरपुर के अप्पू पार्क में खुला नया ओपन जिम, शहरवासियों को मिलेगी निशुल्क व्यायाम की सुविधा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Mukhyamantri Khel Vikas Yojana Bihar: शहर में एक और नया आउटिंग डेस्टिनेशन तैयार हो गया है। समाहरणालय परिसर स्थित अप्पू पार्क में गुरुवार को जिलाधिकारी कुमार गौरव ने फीता काटकर ओपन जिम का विधिवत उद्घाटन किया।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना

इस ओपन जिम का शुभारंभ मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत खेल विभाग, पटना द्वारा किया गया है। डीएम ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य शहरवासियों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों को नियमित व्यायाम तथा शारीरिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

निशुल्क मिलेगी जिम सुविधा इस ओपन जिम का निशुल्क उपयोग शहर के खिलाड़ी, आम नागरिक एवं समाहरणालय के पदाधिकारी व कर्मचारी कर सकेंगे। पार्क में बुजुर्गों के लिए कसरत और बच्चों के मनोरंजन व खेलकूद के लिए भी कई प्रकार के आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं।

फिटनेस के प्रति जागरूकता जिलाधिकारी ने कहा कि इस पहल से लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बेहतर जीवन शैली को प्रोत्साहन मिलेगा। युवाओं और खिलाड़ियों को अपने स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्षमता को मजबूत करने के लिए एक सुलभ सार्वजनिक मंच मिला है।