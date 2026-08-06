मुजफ्फरपुर में जाम ने थामी जिंदगी की रफ्तार, मरीज को गोद में उठाकर अस्पताल दौड़े परिजन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर के जीरोमाइल गोलंबर पर इस समय यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। छह अगस्त की शाम करीब 500 मीटर तक वाहनों का लंबा जाम लग गया।

इस भीषण जाम में दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी मार्ग के साथ-साथ शहर से आने-जाने वाले सैकड़ों वाहन दो घंटे तक फंसे रहे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि आम लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया।

वहीं जाम के दौरान उस वक्त एक हृदयविदारक दृश्य देखने को मिला, जब एक गंभीर मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। एंबुलेंस या गाड़ी आगे बढ़ने का कोई रास्ता न देख, बेबस परिजन मरीज को वाहन से उतारकर अपनी गोद में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े।

भीषण जाम और दो घंटे से वाहनों के रेंगने की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। थाना के आधा दर्जन से अधिक सब-इंस्पेक्टर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जीरोमाइल गोलंबर के चारों तरफ मोर्चा संभाला और कतारबद्ध तरीके से एक-एक वाहन को आगे निकलवाकर कड़ी मशक्कत के बाद परिचालन सामान्य कराया। अवैध पार्किंग, जर्जर सड़क पर जलजमाव और कीचड़ जाम का बन रहा कारण जीरोमाइल गोलंबर पर लगातार लग रहे भीषण जाम के पीछे की मुख्य वजह राहगीरों की माने तो इस पूरे मार्ग पर अवैध पार्किंग, जर्जर सड़क और उस पर हुआ जलजमाव व कीचड़ है। सड़क पर पैसेंजर बैठाने के लिए वाहनों का पड़ाव होता है।

दादर पुल पर भारी वाहनों का आवाजाही बंद है। जिसके कारण शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा मार्ग से आनेजाने वाले वाहन जीरोमाइल आकर ही निर्धारित रूट में आवाजाही करती है। सड़क पर खड़े होने वाले अवैध वाहन यातायात को पूरी तरह बाधित कर देते हैं। जीरोमाइल गोलंबर पर अतिक्रमणकारियों की दबंगई ने सड़क के सर्विस लेन तक को कब्जा कर रखा है। पथ निर्माण विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनी है। बोचहां विधायक के मांग पर डीएम ने अतिक्रमण और अवैध पार्किंग को हटाने का निर्देश एसडीओ पूर्वी और एसडीएम नगर टू को दिया था। लेकिन अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटने से दूर है।