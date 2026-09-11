मुजफ्फरपुर में राज्यपाल से मिलने की जिद पर युवक पुलिस से उलझा, हिरासत में लिया गया

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Youth Detained: राज्यपाल से मिलने की जिद पर एक युवक मुजफ्फरपुर में पुलिस से उलझ गया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरतते हुए उसे हिरासत में ले लिया। घटना बीआरए बिहार विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले एलएस कालेज गेट के पास की है।

कारकेड गुजरने के बाद किया हंगामा बताया गया कि राज्यपाल के कारकेड के गुजरने के बाद युवक गेट के बाहर हंगामा करने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उनसे उलझ गया। इसके बाद कई पुलिसकर्मियों ने मशक्कत कर युवक को हिरासत में लिया।

पुलिस ने उसे काजीमोहम्मदपुर थाने में रखा है। पूछताछ के दौरान उसकी पहचान कुढ़नी इलाके के राहुल कुमार के रूप में हुई है। वह खुद को हाफ मैराथन में हिस्सा ले चुका अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बताता है। करियर प्रभावित होने का आरोप राहुल कुमार का आरोप है कि वर्ष 2022 में काजीमोहम्मदपुर थाने के एक दारोगा ने उसे शराब के झूठे केस में जेल भेज दिया था। उसका कहना है कि इस वजह से उसका करियर प्रभावित हुआ और वह प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो सका।