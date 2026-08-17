मुजफ्फरपुर में एनएच-28 किनारे किसका शव? शरीर पर चोट के निशान, मौत पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर के कांटी एनएच-28 के किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शरीर पर चोट के निशान ने घटना को और संदिग्ध बना दिया है। युवक कौन था, वह वहां कैसे पहुंचा और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई? इन सवालों का जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है।

चोट के निशान ने बढ़ाया संदेह कांटी थाना क्षेत्र में एनएच-28 के किनारे युवक का शव पड़ा होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव की स्थिति और शरीर पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए मामले की गंभीरता से जांच शुरू की गई।

एफएसएल टीम ने जुटाए नमूने घटना की जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की और शव से जरूरी नमूने एकत्र किए। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर घटना की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

कौन था युवक? पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल मृतक की पहचान को लेकर है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। वह कहां का रहने वाला था और एनएच-28 के किनारे कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस ने आसपास के थानों को युवक के हुलिये की जानकारी देकर शिनाख्त कराने का प्रयास शुरू किया है।

मौत हादसा या कुछ और? शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद पुलिस सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। युवक की मौत सड़क हादसे में हुई या उसके साथ कोई दूसरी घटना हुई, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।