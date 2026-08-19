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मुजफ्फरपुर में चलती XUV कार में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बची सात जानें

By Imran AhmadEdited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 02:38 PM (IST)

XUV Fire Incident: मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में नरौली चौक के पास एक चलती XUV कार में भीषण आग लग गई। चालक की सूझबूझ से कार में सवार सभी सात लोगों की जान बच गई, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई।

HighLights

  1. चलती XUV कार में नरौली चौक के पास लगी आग।

  2. चालक की सूझबूझ से सात लोगों की जान बची।

  3. फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, गाड़ी पूरी तरह नष्ट।

इमरान अहमद, मुशहरी (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur XUV Car Fire: जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली चौक के नजदीक दुर्गा मंदिर के सामने बुधवार को चलती XUV कार में अचानक आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। हालांकि, वाहन चालक की सूझबूझ से कार में सवार सभी सात लोगों की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया।

muzaffarpur xuv car fire naroli chowk 1

घटना के समय ये सभी लोग कार में सवार थे। फोटो: जागरण 

स्टेयरिंग के पास धुआं

वाहन मालिक कुमार चंद्रमणि अपने परिवार के साथ सकरा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव स्थित घर में आयोजित पूजा में शामिल होने जा रहे थे। सभी लोग बीएमपी-6 स्थित अपने आवास से गांव के लिए निकले थे और कार में परिवार के सात सदस्य सवार थे। इनमें दो बच्चे और चार महिलाएं शामिल थीं।

कार में सवार अनुपम कुमारी ने बताया कि नरौली चौक के पास पहुंचते ही अचानक वाहन के स्टेयरिंग के पास से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं।

कुछ ही देर में धुआं तेजी से फैलने लगा और गाड़ी में आग बढ़ती देख सभी लोग घबरा गए। कार चला रहे उनके पति ने तत्काल वाहन रोक दिया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

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फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग

सभी लोगों के बाहर निकलने के बाद आग तेजी से पूरे वाहन में फैल गई। वाहन को जलता देख स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक पूरी गाड़ी जलकर नष्ट हो चुकी थी। राहत की बात रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।