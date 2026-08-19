मुजफ्फरपुर में चलती XUV कार में लगी भीषण आग, चालक की सूझबूझ से बची सात जानें

इमरान अहमद, मुशहरी (मुजफ्फरपुर)। Muzaffarpur XUV Car Fire: जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली चौक के नजदीक दुर्गा मंदिर के सामने बुधवार को चलती XUV कार में अचानक आग लग गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। हालांकि, वाहन चालक की सूझबूझ से कार में सवार सभी सात लोगों की जान बच गई और बड़ा हादसा टल गया।

घटना के समय ये सभी लोग कार में सवार थे। फोटो: जागरण

स्टेयरिंग के पास धुआं

वाहन मालिक कुमार चंद्रमणि अपने परिवार के साथ सकरा थाना क्षेत्र के बलुआ गांव स्थित घर में आयोजित पूजा में शामिल होने जा रहे थे। सभी लोग बीएमपी-6 स्थित अपने आवास से गांव के लिए निकले थे और कार में परिवार के सात सदस्य सवार थे। इनमें दो बच्चे और चार महिलाएं शामिल थीं।

कार में सवार अनुपम कुमारी ने बताया कि नरौली चौक के पास पहुंचते ही अचानक वाहन के स्टेयरिंग के पास से धुआं और आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही देर में धुआं तेजी से फैलने लगा और गाड़ी में आग बढ़ती देख सभी लोग घबरा गए। कार चला रहे उनके पति ने तत्काल वाहन रोक दिया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग सभी लोगों के बाहर निकलने के बाद आग तेजी से पूरे वाहन में फैल गई। वाहन को जलता देख स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई।