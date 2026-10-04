मुजफ्फरपुर के खबड़ा में स्कूटी से रामदयालु जा रही महिला को वाहन ने कुचला, मौके पर मौत

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर । सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा इलाके में रविवार की शाम सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद हाइवे पर ट्रैफिक जाम लग गया। इसके कारण कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा।

सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार म़ृत महिला की पहचान की कवायद की जा रही है।

बताया गया कि रविवार की शाम महिला स्कूटी से रामदयालु की ओर जा रही थी। इसी क्रम में एक वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में मौके पर ही महिला की मौत हो गई।

विदित हो कि हाइवे पर लगातार सड़क हादसे में मौत हो रही है। फिर भी तेज रफ्तार वाहनों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नही की जा रही है।