Muzaffarpur Weather Update : उत्तर बिहार में फिर मेहरबान होगा मानसून, अगले दो दिनों में हल्की बारिश की उम्मीद

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। सुबह से आसमान में बादल छाए रहने के बीच सोमवार को जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई।

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न हिस्सों में गरज वाले बादल बनने के साथ कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

कहीं-कहीं हो सकती है वर्षा डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग के वरीय मौसम विज्ञानी डा. ए. सत्तार ने बताया कि अगले चार दिनों के दौरान उत्तर बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान आसमान में गरज वाले बादल बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।

32 से 35 डिग्री रहेगा तापमान मौसम विज्ञानी के अनुसार अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बादल और हल्की बारिश के कारण दिन के तापमान में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि, बारिश का असर जिले के सभी इलाकों में एक जैसा रहने की संभावना नहीं है। धान की फसल को मिलेगा लाभ मानसून की सक्रियता और मौसम में बदलाव से धान की फसल को लाभ मिलने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम हुई है, वहां हल्की वर्षा से फसल को नमी मिलने में मदद मिल सकती है। इससे धान के खेतों में फसल की बढ़वार को भी फायदा होगा।