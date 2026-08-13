मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत, अब सक्रिय होगा मानसून

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weather Update: उत्तर बिहार और मुजफ्फरपुर समेत आसपास के इलाकों में लोगों को सावन के महीने में जेठ जैसी झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

गुरुवार को सुबह से ही निकली तीखी और कड़क धूप के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। स्कूली बच्चों और काम पर निकले राहगीरों को दिनभर पसीने से तर-बतर होना पड़ा।

उच्च दबाव से उमस

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार क्षेत्र में बने 'उच्च दबाव' (High Pressure System) के प्रभाव के कारण बादल बनने के बावजूद वर्षा नहीं हो पा रही थी। तीखी धूप और भारी उमस के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा था।

सामान्य से अधिक पारा मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग चार डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। हालांकि, गुरुवार की देर शाम हुई अचानक बारिश ने लोगों को झुलसाने वाली गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत पहुंचाई है।