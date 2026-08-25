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उत्तर बिहार में 27-28 को बरसेंगे बदरा, बारिश की चेतावनी के बीच किसानों के लिए एडवाइजरी जारी

By Amrendra Tiwari Edited By: Rajat Mourya
Updated: Tue, 25 Aug 2026 09:31 PM (IST)

मुजफ्फरपुर में बादलों और तेज धूप के कारण उमस बढ़ी है, वहीं अगले पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। किसानों को फसलों और पशुओं की बीमारियों से बचाव के लिए कृषि मौसम विभाग ने सलाह जारी की है।

उत्तर बिहार में 27-28 को बरसेंगे बदरा, बारिश की चेतावनी के बीच किसानों के लिए एडवाइजरी जारी

उत्तर बिहार में 27-28 को बरसेंगे बदरा, बारिश की चेतावनी के बीच किसानों के लिए एडवाइजरी जारी

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर में उमस बढ़ी, अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक।

  2. अगले पांच दिनों में उत्तर बिहार में बारिश की संभावना।

  3. किसानों को फसल और पशुधन के लिए विशेष सलाह जारी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। बीच-बीच में तेज धूप निकलने से उमस बढ़ी। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। दिनभर मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच लोगों को गर्मी व उमस से परेशानी हुई।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.6 जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम 25 जो सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं कृषि मौसम विभाग की ओर से 26 से 30 अगस्त तक का मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान जारी किया है।

इसके अनुसार, 27 व 28 अगस्त के आसपास उत्तर बिहार के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा की भी संभावना है।

अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 37 व न्यूनतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह सापेक्ष आर्द्रता करीब 85 व दोपहर में 50 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। इस दौरान पांच से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से पुरवा चलेगी।

धान में तना छेदक व पत्ती लपेटक का प्रभाव:

वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. ए.सतार ने किसानों को मौसम के अनुरूप फसलों की नियमित निगरानी करने की सलाह दी है। धान में तना छेदक व पत्ती लपेटक तथा मक्का में तना छेदक और फाल आर्मीवर्म के प्रकोप पर नजर रखने को कहा है। जरूरत पड़ने पर अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि मौसम पपीता की बोआई के लिए अनुकूल है। किसानों को शरदकालीन फसल के लिए टमाटर की बोआई करें। पशुपालकों को लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित सफाई, स्वच्छता व संतुलित आहार सुनिश्चित करें।