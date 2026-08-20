Muzaffarpur Weather Update : उत्तर बिहार पर फिर मेहरबान होंगे बादल, कई जिलों में बारिश के आसार
उत्तर बिहार को अगले दो दिनों में उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, जहां कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने और मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है।
अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। उमस भरी गर्मी से परेशान उत्तर बिहार के लोगों को अगले दो दिनों में राहत मिल सकती है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमक सकती है। सीवान, सारण, वैशाली, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में कहीं-कहीं मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है।
कई जिलों में बारिश के आसार
अगले दो दिनों में उत्तर बिहार का मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है, लेकिन बीच-बीच में स्थानीय स्तर पर वर्षा हो सकती है। विशेषकर सीमावर्ती और उत्तर-पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना अधिक बताई गई है। इससे तापमान में भी कुछ कमी आ सकती है।
36 डिग्री तक रहेगा तापमान
पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह के समय वातावरण में नमी अधिक रहेगी। सापेक्ष आर्द्रता 85 से 90 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। दोपहर में यह 55 से 60 प्रतिशत के आसपास रह सकती है।
खेतों में जलनिकासी रखें दुरुस्त
वरीय मौसम विज्ञानी ए. सतार ने किसानों को मौसम को देखते हुए खेतों में जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने की सलाह दी है। धान के खेतों में पानी अधिक जमा होने से फसल प्रभावित हो सकती है। साथ ही कीट एवं रोग के प्रकोप की नियमित निगरानी करने को कहा गया है।
धान में खरपतवार पर नजर
कम वर्षा की स्थिति में धान के खेतों में खरपतवार तेजी से बढ़ सकते हैं। किसानों को नियमित निगरानी करते हुए समय पर निराई-गुड़ाई करने की सलाह दी गई है।
आवश्यकता के अनुसार 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन किया जा सकता है। मौसम में बदलाव को देखते हुए किसान खेतों की नियमित निगरानी करते रहें।