Kal Ka Mausam 29 September: चक्रवात का असर खत्म, उत्तर बिहार में बारिश की संभावना नहीं, दिन में खिलेगी धूप

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weather Forecast 29 September: मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में चक्रवाती परिसंचरण का प्रभाव अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसके साथ ही क्षेत्र में बारिश की संभावना खत्म हो गई है और मौसम साफ रहने का अनुमान है।

धूप से खिली सुबह सोमवार को आसमान साफ रहा और दिन चढ़ते ही धूप निकल आई। आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। सामान्य हुआ जनजीवन पिछले चार दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश के थमने से जनजीवन पटरी पर लौट आया है। मौसम खुलने से बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और किसान भी खेतों का रुख करने लगे हैं। आने वाले दिनों की स्थिति मौसम विज्ञानी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि अगले 24 घंटों में दिन में धूप खिली रहेगी और मौसम शुष्क बना रहेगा। रात और सुबह के समय हल्की ठंडक महसूस होगी, जबकि बारिश के आसार नहीं हैं।