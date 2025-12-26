‘भौकाल’ दिखाने के लिए हथियार लहराना पड़ा भारी, इमामगंज का मो. अल्ताफ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weapon Display Case: सोशल मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीरें डालकर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे युवक को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान इमामगंज मोहल्ला निवासी मो. अल्ताफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक युवक की हथियार लहराते हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं। मामला सामने आने के बाद नगर थाना पुलिस ने तस्वीरों की जांच शुरू की। सत्यापन के दौरान युवक की पहचान मो. अल्ताफ के रूप में की गई। इसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई।

गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित बनारस बैंक चौक के पास एक चाय दुकान पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपित भागने लगा, लेकिन जवानों ने खदेड़कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

मोबाइल की जांच में गैलरी से हथियार के साथ चार तस्वीरें मिलीं। पूछताछ में आरोपित हथियार के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। हालांकि हथियार की बरामदगी नहीं हो सकी है। इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई।

पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि मो. अल्ताफ के खिलाफ नगर थाना में पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2021 और 2022 में उसके विरुद्ध मारपीट, रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर फायरिंग जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। दोनों मामलों में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।