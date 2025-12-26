Language
    ‘भौकाल’ दिखाने के लिए हथियार लहराना पड़ा भारी, इमामगंज का मो. अल्ताफ गिरफ्तार

    By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में इमामगंज के मो. अल्ताफ को हथियार लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नगर थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ...और पढ़ें

    बनारस बैंक चौक के पास  से आरोपित को पकड़ा गया। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Weapon Display Case: सोशल मीडिया पर हथियार के साथ तस्वीरें डालकर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे युवक को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    आरोपित की पहचान इमामगंज मोहल्ला निवासी मो. अल्ताफ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार, बुधवार को इंटरनेट मीडिया पर एक युवक की हथियार लहराते हुए तस्वीरें वायरल हुई थीं। मामला सामने आने के बाद नगर थाना पुलिस ने तस्वीरों की जांच शुरू की। सत्यापन के दौरान युवक की पहचान मो. अल्ताफ के रूप में की गई। इसके बाद उसकी तलाश तेज कर दी गई।

    गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपित बनारस बैंक चौक के पास एक चाय दुकान पर मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपित भागने लगा, लेकिन जवानों ने खदेड़कर उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।

    मोबाइल की जांच में गैलरी से हथियार के साथ चार तस्वीरें मिलीं। पूछताछ में आरोपित हथियार के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। हालांकि हथियार की बरामदगी नहीं हो सकी है। इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ की गई।

    पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि मो. अल्ताफ के खिलाफ नगर थाना में पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2021 और 2022 में उसके विरुद्ध मारपीट, रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर फायरिंग जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज है। दोनों मामलों में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है।

    नगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपित के आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच के लिए अन्य थानों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। यदि कोई और मामला सामने आता है तो उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी।

    पुलिस ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।