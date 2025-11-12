Muzaffarpur vidhan sabha Chunav Result: मतगणना के दिन बदल जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था
Muzaffarpur election Result 2025: मुजफ्फरपुर में मतगणना के दिन यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, जबकि मतगणना कर्मियों और अधिकारियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। बखरी मोड़, दादर पुल और अखाड़ाघाट पुल की ओर से आने वाले वाहनों के लिए रूट परिवर्तन किया गया है। यह व्यवस्था सुगम मतगणना सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा आम चुनाव की मतगणना को लेकर 14 नवंबर को बाजार समिति अहियापुर स्थित मतगणना स्थल में सुगम यातायात व्यवस्था संधारण के लिए रूट चार्ट प्लान व पार्किंग निर्धारित की गई है।
इसके तहत शुक्रवारको मतगणना स्थल बाजार समिति की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर एक से सभी मतगणना पदाधिकारी एवं कर्मी प्रवेश करेंगे।
बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर दो से सभी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता प्रवेश करेंगे। मीडिया कर्मी बाजार समिति मतगणना स्थल के प्रवेश द्वार गेट नंबर दो से प्रवेश करेंगे।
पदाधिकारी एवं कर्मी अपना वाहन चिंहित पार्किंग स्थल जीरोमाइल से गेट नंबर एक के बीच सड़क के बायीं एवं दायीं ओर बैरिकेडिंग के अंदर ही पार्क करेंगे। गेट नंबर एक एवं गेट नंबर दो के बीच चिंहित पार्किंग स्थल में सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपना वाहन पार्क करेंगे।
सभी चुनाव पर्यवेक्षकों, वरीय पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी के वाहन पार्किंग के लिए बाजार समिति मतगणना स्थल के अंदर ही चिंहित पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है। बखरी मोड़ से आने वाले सभी प्रकार के वाहन अहियापुर चौक से सहबाजपुर होते हुए जीरोमाइल की तरफ जाएंगे। दादर पुल, एसकेएमसीएच, अखाड़ाघाट पुल की ओर से आने वाले वाहन बाजार समिति मतगणना स्थल की ओर प्रवेश नहीं करेंगे। अनिवार्य सेवा को इससे अलग रखा गया है।
सभी उम्मीदवार एवं निर्वाचन अभिकर्ता अपना वाहन गेट नंबर दो से बखरी मोड़ की ओर सड़क के दोनों साइड चिंहित पार्किंग स्थल में ही पार्क करेंगे। अखाड़ाघाट की तरफ से आने वाले सभी गणन अभिकर्ता अपना वाहन जीरोमाइल सड़क की बायीं ओर चिंहित पार्किंग स्थल में ही पार्क करेंगे।
दादर पुल एवं एसकेएमसीएच के तरफ से आने वाले गणन अभिकर्ता अपना वाहन जीरोमाइल से एसकेएमसीएच की ओर सड़क के दोनों तरफ स्थित चिंहित पार्किंग स्थल में ही पार्क करेंगे।
