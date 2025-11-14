मुजफ्फरपुर जिले में शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त, औराई में रमा निषाद आगे

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी पहला राउंड ही पूरा हुआ है।

पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मुजफ्फरपुर में एनडीए को बढ़त दिख रही है। यहां के सबसे चर्चित औराई विधानसभा सीट से भाजपा की रमा निषाद ने बढ़त हासिल कर ली है। वह पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं।