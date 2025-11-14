Language
    मुजफ्फरपुर जिले में शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त, औराई में रमा निषाद आगे

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:43 AM (IST)

    Muzaffarpur election Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतों की गिनती शुरू हो गई है। अभी प्रथम राउंड की गिनती पूरी हुई है। जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। नामांकन के समय काफी चर्चित औराई सीट से भाजपा की रमा निषाद आगे चल रही हैं। सकरा से जदयू प्रत्याशी ने बढ़त हासिल कर ली है।

    Muzaffarpur Chunav result: मुजफ्फरपुर में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 

    डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur vidhan sabha Election Result 2025 / Bihar vidhan sabha chunav Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आना शुरू हो गया है। हालांकि अभी पहला राउंड ही पूरा हुआ है।

    पहले राउंड की गिनती पूरी होने के बाद मुजफ्फरपुर में एनडीए को बढ़त दिख रही है। यहां के सबसे चर्चित औराई विधानसभा सीट से भाजपा की रमा निषाद ने बढ़त हासिल कर ली है। वह पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी हैं।

    सकरा सीट की बात करें तो यहां से जदयू के आदित्य कुमार ने पहले राउंड की गिनती में बढ़त हासिल कर ली है। कांग्रेस के उमेश कुमार राम उनसे पीछे चल रहे हैं।