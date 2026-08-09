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    मुजफ्फरपुर में वारदात की फिराक में थे दो बदमाश, पिस्टल-कारतूस के साथ दबोचे गए

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 04:36 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में जजुआर ओपी पुलिस ने वारदात की तैयारी कर रहे दो बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी पिस्टल, तीन कारतूस और एक बाइक बरामद की गई, ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, (मुजफ्फरपुर)।  बिहार के मुजफ्फरपुर में किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे दो आरोपित पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जजुआर ओपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

    तलाशी के दौरान इनके पास से एक देसी पिस्टल, तीन कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर हथियार रखने के उद्देश्य और उनके संभावित आपराधिक संपर्कों की जानकारी जुटा रही है।

    गिरफ्तार आरोपितों की पहचान जजुआर ओपी क्षेत्र के विक्रम पासवान उर्फ टीपू पासवान और सोनू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों की गतिविधियों की जांच की जा रही है।

    इनमें से एक के पूर्व में भी आपराधिक मामलों में शामिल होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड को खंगाल रही है। साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद हथियार और कारतूस कहां से लाए गए थे।

    पुलिस दोनों आरोपितों से पूछताछ के आधार पर उनके अन्य साथियों और हथियार सप्लाई करने वाले लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।