हर दिन जाम, हर दिन फजीहत... मुजफ्फरपुर में जाम से जनता बेहाल, जिम्मेदार बेपरवाह, रोज खुल रही स्मार्ट पुलिसिंग की पोल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पुलिसिंग व ट्रैफिक व्यवस्था की रोजाना पोल खुल रही है। हर दिन लोग भीषण ट्रैफिक जाम से जूझ रहे है। बुधवार को भी शहर के हरिसभा चौक, देवी मंदिर रोड, आमगोला ओवरब्रिज, अघोरिया बाजार, कलमबाग रोड, स्टेशन रोड, मोतीझील समेत कई इलाकों में चौतरफा ट्रैफिक जाम रहा।

कई पोस्टों पर तैनात जवान साइड पकड़कर आराम फरमा रहे थे। जाम से जूझते हुए लोग सिस्टम को कोसते हुए मशक्कत कर गंतव्य तक निकले। लोगों ने यातायात थाने की पुलिस को सूचना भी दी। फिर भी यातायात थाने के पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। हरिसभा चौराहा पर जाम के कारण चारों तरफ वाहनों की कतार लग गई थी। आमगोला ओवरब्रिज पर वाहनों की लाइन लगी हुई थी। जाम के कारण हरिसभा चौक से लेकर देवी मंदिर व पानी टंकी चौक तक पर दोपहर 12 से दो बजे तक करीब दो घंटों तक भीषण ट्रैफिक जाम रहा। इसमें स्कूल की आधे दर्जन से अधिक बसें व वीआइपी के वाहन फंसी रही।

जाम के कारण भीषण गर्मी में स्कूल बस पर सवार करीब दो सौ से अधिक बच्चे कराहते रहे। इस बीच मिठनपुरा थानेदार अजय कुमार दल-बल के साथ देवी मंदिर रोड में जवानों के सहयोग से मशक्कत कर आवागमन सुचारू कराया। --

यातायात थाने के पदाधिकारियों को फुर्सत नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कैमरे की नजर से चालान पहुंचने का भले ही दावा किया जाता है। लेकिन यातायात थाने के पदाधिकारी व अधिकारियों को फुर्सत नहीं कि कभी सड़क पर उतरकर लोगों की समस्याओं को देखे। लोग भीषण गर्मी में किस तरीके से ट्रैफिक जाम से जूझते हुए गंतव्य तक जाते है।

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जिले के वरीय अधिकारियों को भी कोई मतलब नहीं। क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें एसी चेंबर मिला हुआ है। इसलिए गर्मी में एसी चेंबर का ही आनंद उठाते रहते है। जनता की परेशानियों से मतलब नहीं। ट्रैक्टरों के परिचालन पर रोक लगाने में पुलिस विफल वरीय अधिकारियों का आदेश कागज में सिमटकर रह गया है। तब तो नो इंट्री व वनवे सिस्टम का सख्ती से पालन नहीं कराया जा रहा है। मिठनपुरा चौक से लेकर क्लब रोड इलाके में पूरे दिन नो इंट्री में बालू, गिट्टी व सरिया लदे ट्रैक्टरों का परिचालन होता रहता है। कोई रोकने वाला नहीं है। इसके कारण क्लब रोड इलाके में पूरे दिन ट्रैफिक जाम भी रहा।