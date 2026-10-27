मुजफ्फरपुर में पांच दिन बदलेगा ट्रैफिक रूट, दरभंगा मोड़ से संगम घाट तक बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । एनएचएआइ के कार्य को लेकर दरभंगा मोड़ से संगम घाट तक 27 से 31 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी कुमार गौरव ने सोमवार को आदेश जारी किया है।

एसडीओ पूर्वी की अनुशंसा पर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। बताया गया कि एनएच के निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग में ट्राली, बैरिकेडिंग, ड्राप गेट और पुलिस बल की विशेष तैनाती जरूरी है, ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। इसके अलावा पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी, ताकि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो।

संबंधित थानाध्यक्ष नियमित रूप से गश्त करेंगे और विधि व्यवस्था एवं ट्रैफिक का जायजा लेंगे। एनएच पर अवैध पार्किंग के विरुद्ध अभियान चलाकर चालान काटा जाएगा। डीटीओ को यह जवाबदेही सौंपी गई है। अवैध पार्किंग नहीं होगी तो यातायात सुचारू रहेगा।