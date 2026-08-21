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मुजफ्फरपुर में गन प्वाइंट पर बाजार समिति के व्यापारी से 3.18 लाख की लूट, छह बदमाश फरार

By Keshav KumarEdited By: Ajit kumar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:09 PM (IST)

Gunpoint Robbery Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर में ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास बाइक सवार छह बदमाशों ने बाजार समिति के एक व्यापारी से गन प्वाइंट पर 3.18 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Market Robbery: ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास शुक्रवार को बाइक सवार बदमाशों ने गन प्वाइंट पर बाजार समिति के व्यापारी से 3.18 लाख रुपये लूट लिए।

तीन बाइक पर सवार छह अपराधियों ने दिनदहाड़े वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद सभी बदमाश भगवानपुर की ओर भाग निकले।

बाजार समिति से लौट रहे थे

बताया गया कि व्यापारी अहियापुर बाजार समिति से लौट रहे थे, इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया। पीड़ित व्यापारी सूर्यकांत साह देवरिया थाना क्षेत्र के धरफरी गांव के रहने वाले हैं। वारदात के बाद मौके पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों की भीड़ जुट गई।

व्यापारियों में भारी आक्रोश

घटना के बाद पूरे इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। लूट की बड़ी वारदात को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि व्यस्त इलाके में इस तरह की घटना पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए घटना से जुड़े अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रही है।

नाकेबंदी कर छापेमारी

थानाध्यक्ष विपिन रंजन ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की गई है। पुलिस टीमों ने संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। उन्होंने जल्द ही मामले का खुलासा किए जाने की बात कही है।