इंस्पायर अवार्ड में मुजफ्फरपुर का जलवा बरकरार, लगातार दूसरी बार देश में नंबर वन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Inspire Award Manak Muzaffarpur: इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रोजेक्ट सिनाप्सिस अपलोड करने में मुजफ्फरपुर जिले ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है।

जिले ने लगातार दूसरे वर्ष पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वर्ष 2025 में भी जिले ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया था और 2026 में 11,243 प्रोजेक्ट सिनाप्सिस पोर्टल पर अपलोड कर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है।

जयपुर और बेंगलुरु को पछाड़ा विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर ने देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान दर्ज कराई है। इस राष्ट्रीय सूची में जयपुर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि बेंगलुरु अर्बन ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

तकनीकी टीम और शिक्षकों की मेहनत जिले की इस अभूतपूर्व सफलता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, तकनीकी टीम और विद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकारी और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक विचारों एवं नवाचारों को समय पर पोर्टल पर अपलोड किया गया। इसके लिए जिला स्कूल परिसर में विशेष कैंप आयोजित कर तकनीकी समस्याओं का समाधान किया गया था।