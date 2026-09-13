मुजफ्फरपुर इंस्पायर अवार्ड, अपार निर्माण और यू डायस नामांकन में बिहार में अव्वल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Inspire Award Muzaffarpur Bihar: शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं और ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित कार्यों को पूरा कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का सकारात्मक असर सामने आया है।

मुजफ्फरपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंस्पायर अवार्ड, अपार निर्माण और यू-डायस नामांकन के मामले में पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल कर लिया है।

जिले की इस बेहतरीन उपलब्धि के बाद अब शिक्षा विभाग की नजर अन्य योजनाओं में भी राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर टिक गई है।

जिला स्कूल में विशेष कैंप

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सात सितंबर से जिला स्कूल में एक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां विद्यालयों के सभी लंबित कार्यों को तेजी से पूरा कराया जा रहा है।