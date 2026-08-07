कांवड़ियों के लिए VIP व्यवस्था, मुजफ्फरपुर से सुल्तानगंज, देवघर व बासुकीनाथ के लिए सरकारी बस शुरू

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur To Deoghar Bus Service: मुजफ्फरपुर के इमलीचट्टी बस डिपो से देवघर और बासुकीनाथ के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विशेष बस सेवा शुरू हो गई है।

शुक्रवार को इसके शुभारंभ के अवसर पर इमलीचट्टी डिपो से सुल्तानगंज के लिए कुल 23 श्रद्धालु रवाना हुए। इस पहली यात्रा में 15 महिला और 8 पुरुष श्रद्धालु शामिल थे जिन्होंने सरकारी बस सेवा का लाभ उठाया।

प्रतिदिन शाम को रवानगी

यह सरकारी बस सेवा हर दिन शाम सात बजे इमलीचट्टी डिपो से बासुकीनाथ के लिए रवाना की जाएगी। यह बस समस्तीपुर, बरौनी और सुल्तानगंज होते हुए देवघर के रास्ते बासुकीनाथ तक का सफर तय करेगी।

यात्रियों के लिए इस पूरी यात्रा का किराया लगभग 463 रुपये निर्धारित किया गया है।

सावन में सुगम यात्रा

क्षेत्रीय प्रबंधक विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि सावन महीने में देवघर और बासुकीनाथ जाने वाले कांवड़ियों के लिए यह सेवा काफी सुविधाजनक साबित होगी। श्रद्धालु इस बस सेवा का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एडवांस बुकिंग कराकर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। बस के शुभारंभ के दौरान प्रतिष्ठान अधीक्षक रवि नारायण और कार्यालय अधीक्षक शिरीष रंजन सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।