मुजफ्फरपुर से पहली बार कर्नाटक के लिए चली डायरेक्ट ट्रेन, यात्रियों में दिखा उत्साह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए कर्नाटक के आरएस विश्वेश्वरैया टर्मिनल के लिए पहली बार यहां से ट्रेन चली है। यह ट्रेन बुधवार को जंक्शन से रात सवा आठ बजे रवाना हो गई। हालांकि, इस ट्रेन का प्रचार प्रसार काफी कम हुआ, फिर भी जिन यात्रियों को पता चला, काफी उत्साह पूर्वक यात्रा पर निकले।

इसके साथ मुजफ्फरपुर से आनंद विहार दिल्ली के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इस ट्रेन की टाइमिंग सुबह साढ़े छह बजे थी, लेकिन पैसेंजर की संख्या काफी कम होने की वजह से साढ़े पांच घंटे रिशेड्यूल कर चलाया गया। उसके बाद बहुत सारे पैसेंजर को जानकारी मिलने पर यात्रा टिकट लेकर सवार हुए।

कुछ यात्रियों ने देरी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। उन लोगों का कहना था कि इस ट्रेन को पकड़ने के लिए अलसुबह घर से भागकर स्टेशन आए। यहां आने पर पता चला पांच घंटे लेट है। उसके बाद ट्रेन के इंतजार में दोपहर तक बैठना पड़ा। जानकारी के मुताबिक, पैसेंजर की संख्या काफी कम होने की वजह से रिशेड्यूल किया गया।

मुजफ्फरपुर से विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी एक दर्जन से अधिक ट्रेन: समस्तीपुर मंडल के मुजफ्फरपुर जंक्शन से जिले के अलावा उत्तर बिहार के यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आते-जाते हैं, इसलिए रेल प्रशासन की ओर से गुरुवार और शुक्रवार को एक दर्जन से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। इसकी सूचना समस्तीपुर के मंडल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा ने दी है।