मुजफ्फरपुर: बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना-मौत, ग्रामीण बोले- 5 लोग आए ताबड़तोड़ फायरिंग की फिर 4 भाग गए

मुजफ्फरपुर मेंबदमाशों ने एक अज्ञात युवक को गोलियों से भून दिया जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो गई। यह घटना नवसृजित रामपुरहरि थाना के गोरीगामा गांव की पक्की सड़क से भावछपरा जाने वाली पगडंडी में केला के बगीचे के पास हुई। गोली मारने के बाद युवक की उजले रंग की बिना नंबर की एक बाइक कुछ दूरी पर खड़ी कर चार बदमाश भाग निकले।

