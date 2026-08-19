बिहार के शिक्षा मंत्री पर अमर्यादित राजनीतिक टिप्पणी करने वाले मुजफ्फरपुर के शिक्षक निलंबित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Teacher Suspended: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शिक्षा मंत्री के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित राजनीतिक टिप्पणी करना एक शिक्षक को भारी पड़ गया।

मोतीपुर प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय साढ़ा कन्या में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षक राजेश कुमार ने मर्यादा की सीमा लांघते हुए मंत्री के संबंध में टिप्पणी की थी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लिया और शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

आचार नियमावली का उल्लंघन

इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक राजेश कुमार से स्पष्टीकरण तलब किया था। शिक्षक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण और संपूर्ण मामले की समीक्षा के बाद विभाग ने उनके आचरण को गलत पाया।

प्रथमदृष्टया उन पर बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 तथा बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2026 के खुले उल्लंघन का आरोप प्रमाणित पाया गया। कार्रवाई और जीवन निर्वाह विभागीय आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा मंत्री के विरुद्ध राजनीतिक टिप्पणी करना, स्वेच्छाचारिता बरतना और सेवा नियमों की अनदेखी करना बेहद गंभीर कदाचार है। ऐसे में शिक्षक को निलंबित करते हुए विधिवत विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया गया है।