त्योहारी सीजन से पहले चीनी में भारी उछाल, मुजफ्फरपुर में कीमत 42 से बढ़कर 66 रुपये प्रति किग्रा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sugar Price Hike Bihar: त्योहारी सीजन से पहले रसोई का स्वाद बढ़ाने वाली चीनी और गुड़ की कीमतों में आए अचानक उछाल ने आम आदमी के घरेलू बजट की मिठास छीन ली है।

मुजफ्फरपुर के बाजारों में बीते दस दिनों के भीतर चीनी के दाम में प्रति क्विंटल 200 रुपये तक की भारी तेजी दर्ज की गई है। बुधवार को थोक मंडी में चीनी 64 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई, जबकि खुदरा दुकानों पर ग्राहकों को 66 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदनी पड़ रही है।

दामों में अप्रत्याशित वृद्धि प्रतिदिन बढ़ते भाव के कारण कई थोक विक्रेताओं ने असमंजस की स्थिति में मंडियों से नया माल खरीदने से परहेज करना शुरू कर दिया है। बाजार में आई इस अप्रत्याशित तेजी को लेकर कारोबारी भी स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन दबे सुर में इसे मिलरों की मनमानी और प्रशासनिक निगरानी की कमी बता रहे हैं।

थोक व्यापारी केदार प्रसाद के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की चीनी के साथ-साथ चंपारण से आने वाली चीनी के दाम भी बराबर कर दिए गए हैं। सस्ती चीनी का विकल्प गायब सभी प्रमुख मिलरों की कीमतें लगभग एक जैसी हो जाने से स्थानीय कारोबारियों के पास उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी उपलब्ध कराने का कोई विकल्प नहीं बचा है। चीनी की इस महंगाई के बीच पारंपरिक मिठास देने वाला गुड़ भी पीछे नहीं है और इसके भाव तेजी से चढ़ते जा रहे हैं।

दस दिन पहले तक 50 रुपये प्रति किलो बिकने वाला साधारण गुड़ अब खुदरा बाजार में सीधे 80 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है। प्याज के तीखे तेवर मीठे के साथ-साथ तड़के का स्वाद भी बिगड़ गया है क्योंकि प्याज की कीमतों में एक ही दिन में दस रुपये प्रति किलो का भारी उछाल देखा गया है। मंगलवार तक जो प्याज खुदरा में 40 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, वह बुधवार को अचानक 50 रुपये प्रति किलो के पार चला गया।

इस दोहरी मार से मध्यमवर्गीय परिवारों की मासिक रसोई का पूरा गणित गड़बड़ा गया है और गृहणियों की चिंता बढ़ गई है। जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका बाजार के जानकारों का मानना है कि मांग और आपूर्ति में कोई बड़ा असंतुलन न होने के बावजूद कृत्रिम अभाव पैदा कर जमाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई स्थानों पर पुराना स्टॉक रोककर ऊंचे दामों पर बेचने की चर्चाएं हैं, जिससे कालाबाजारी की आशंका को बल मिल रहा है।