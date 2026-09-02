मुजफ्फरपुर में केमिकल युक्त पानी को फरदो नदी में गिराने के लिए निकासी का निकला रास्ता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कांटी सदातपुर स्थित सुधा डेरी से केमिकल युक्त पानी को फरदो नदी में अंडरग्राउंड पाइपलाइन से गिराने को लेकर सर्वे शुरू हो गया है।

अपर समाहर्ता, राजस्व कुमार प्रशांत ने इसके लिए कर्मचारी और अमीन की तैनाती कर दी है। सर्वे में यह देखा जा रहा है कि पाइपलाइन की कनेक्टिविटी कहां पर की जाए, जिससे अधिक दूरी तक निर्माण कार्य नहीं करना पड़े।

प्रारंभिक रूप से बताया गया कि सुधा डेरी प्लांट से अंडरग्राउंड पाइपलाइन बनाया जाएगा। वहां से कुछ दूरी पर एनएच पार करने के बाद एक रेलवे समपार फाटक है। यहां पर छोटा पुलिया है। इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यह पानी सीधे फरदो नदी में गिरेगा। पाइपलाइन से जो पानी निकाला जाएगा, वह पहले प्लांट में ही साफ किया जाएगा। अपर समाहर्ता ने बताया कि सुधा डेरी प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, जो चौबीसों घंटा चालू रहता है।

इसके लिए प्लांट के अंदर एक तालाब का भी निर्माण जाएगा। इसके बाद पाइपलाइन से साफ पानी को निकाला जाएगा, ताकि फरदो नदी का पानी भी दुषित नहीं हो। विदित हो कि पिछले दिनों प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी। इस दौरान अंडरग्राउंड पाइपलाइन निर्माण का निर्णय लिया गया था। इसी के आलोक में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। पाइपलाइन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सुधा डेरी के आसपास बर्बाद हुई कृषि भूमि पर फिर से फसल लहलाने की संभावना है। बनाई गई थी दो अलग-अलग कमेटी : प्रमंडलीय आयुक्त ने इस कार्य के लिए दो अलग-अलग कमेटी का गठन किया है। एक कमेटी के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त निशांत सिहारा तो दूसरी कमेटी के अध्यक्ष अपर समाहर्ता, राजस्व कुमार प्रशांत हैं। उप विकास आयुक्त प्लांट से निकलने वाली पानी की गुणवत्ता की जांच करेंगे। पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता पानी का सैंपल लेकर इसमें केमिकल की मात्रा जांचेंगे। जबकि दूसरी कमेटी द्वारा पाइपलाइन निर्माण का काम किया जाएगा।